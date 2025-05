Microsoft heeft versie 7.3.6 van PowerShell uitgebracht. PowerShell is een objectgeoriënteerde shell- en scripttaal voor taakautomatisering, die bestaat uit een commandlineshell, een scripttaal en een framework voor configuratiebeheer. De software bestaat al sinds 2006 en is sinds versie 2.0 standaard onderdeel van Windows. Sinds eind 2016 is het open source en ook beschikbaar voor Linux en macOS. PowerShell 7.3 is gebouwd met .NET versie 7. In versie 7.3.6 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Version 7.3.6 Release of PowerShell Bump to use .NET 7.0.306

Update Notices file

Don't publish notice on failure because it prevents retry

Bump .NET to 7.0.306 (#19945)

Remove the property disabling optimization (#19952)

Add ProductCode in registry for MSI install (#19951)

Update variable used to bypass the blocking check for multiple NuGet feeds (#19953)

Change System.Security.AccessControl preview version to stable version (#19931)