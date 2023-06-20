Firmware-update: Turris OS 6.3.3

Het Tsjechische CZ.NIC heeft een nieuwe versie van zijn Turris OS uitgebracht met 6.3.3 als versienummer. Dit is de firmware voor de opensourcerouters Turris 1.x, Turris MOX en Turris Omnia. Het is gebaseerd op OpenWRT en zal volgens de makers levenslang van veiligheidsupdates worden voorzien. In een blog uit 2020 wordt de geschiedenis over de ontwikkeling van deze routers uiteengezet. De beknopte aankondiging van deze uitgave ziet er als volgt uit:

Turris OS 6.3.3 is released!

Dear Turris users,
we just released Turris OS 6.3.3 with minor fixes and security updates.

New Features
  • schnapps: add update-factory command to update the factory snapshot
  • lxc: rely on TLS because GPG support was dropped upstream
Bug Fixes
  • schnapps: better handling of invalid arguments
  • Linux kernel: backport fix for random crashes on Turris Omnia
  • foris-controller: unify reporting of lease timeout for IPv4 and IPv6
  • turris-webapps-tvheadend: fix reverse proxy not correctly routing requests
  • rainbow: keep LED intensity across reboots by default
Updates
  • Linux kernel updated to 5.15.114 (MOX, Omnia) and 5.10.179 (Turris 1.x)
We appreciate any feedback regarding this release.
Versienummer 6.3.3
Releasestatus Final
Website Turris
Download https://forum.turris.cz/t/turris-os-6-3-3-is-released/19058
Licentietype GPL

Door Japke Rosink

Meukposter

Feedback • 20-06-2023 00:14 3

20-06-2023 • 00:14

3

Bron: Turris

Update-historie

01-'25 Turris OS 7.1.3 6
06-'23 Turris OS 6.3.3 3
05-'22 Turris OS 5.3.9 7
06-'21 Turris OS 5.2.2 9
03-'21 Turris OS 5.1.10 9
10-'20 Turris OS 5.1.1 1
04-'20 Turris OS 3.11.16 3
01-'20 Turris OS 4.0.5 5
Meer historie

Lees meer

Turris Omnia

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Turris MOX Start

geen prijs bekend

Modems en routers Turris

Reacties (3)

-Moderatie-faq
3
3
3
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
sweetdude 20 juni 2023 12:18
Dat ziet er interessant uit, iemand met gebruikers ervaring met deze apparatuur?
willemb2 @sweetdude20 juni 2023 16:51
Niet heel recent, maar er staat een gebruikersreview met recente reacties.

[Reactie gewijzigd door willemb2 op 23 juli 2024 10:46]

DIKKEHENK @sweetdude20 juni 2023 19:10
Zeker, heb 2 modellen van hen. Draait op een openwrt fork.
Vooral de turris omnia is een fantastisch ding.

recent wel een ding/probleem met unicast en of multicast, wat weer gebruikt wordt door ISP's die tv aanbieden.
https://forum.turris.cz/t/igmpproxy-turris-6-0/17997/73
Vrij technisch allemaal, dat wel.

Dit is geen fire and forget router iig, je kan eindeloos veel klieren met LXC containers, en weet ik veel wat.
maar eenmaal adblock draaien op deze router, en je wil nooit meer terug.

Plus ze zijn razendsnel met veiligheids patches, ook nu na 5 jaar.

[Reactie gewijzigd door DIKKEHENK op 23 juli 2024 10:46]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.