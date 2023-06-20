Het Tsjechische CZ.NIC heeft een nieuwe versie van zijn Turris OS uitgebracht met 6.3.3 als versienummer. Dit is de firmware voor de opensourcerouters Turris 1.x, Turris MOX en Turris Omnia. Het is gebaseerd op OpenWRT en zal volgens de makers levenslang van veiligheidsupdates worden voorzien. In een blog uit 2020 wordt de geschiedenis over de ontwikkeling van deze routers uiteengezet. De beknopte aankondiging van deze uitgave ziet er als volgt uit:
Turris OS 6.3.3 is released!
Dear Turris users,
we just released Turris OS 6.3.3 with minor fixes and security updates.
New Features
Bug Fixes
- schnapps: add update-factory command to update the factory snapshot
- lxc: rely on TLS because GPG support was dropped upstream
Updates
- schnapps: better handling of invalid arguments
- Linux kernel: backport fix for random crashes on Turris Omnia
- foris-controller: unify reporting of lease timeout for IPv4 and IPv6
- turris-webapps-tvheadend: fix reverse proxy not correctly routing requests
- rainbow: keep LED intensity across reboots by default
We appreciate any feedback regarding this release.
- Linux kernel updated to 5.15.114 (MOX, Omnia) and 5.10.179 (Turris 1.x)