Het Tsjechische CZ.NIC heeft eerder deze maand een nieuwe versie van zijn Turris OS uitgebracht met 5.2.2 als versienummer. Dit is de firmware voor de opensourcerouters Turris 1.x, Turris MOX en Turris Omnia. Het is gebaseerd op OpenWRT en zal volgens de makers levenslang van veiligheidsupdates worden voorzien. In een blog uit 2020 wordt de geschiedenis over de ontwikkeling van deze routers uiteengezet. De beknopte aankondiging van deze uitgave ziet er als volgt uit:

Turris OS 5.2.2 is released



Dear Turris community,



We released Turris OS 5.2.2 yesterday to the testing branch 5, after one RC version, we released it to you!



What’s has been improved in this release?



reForis Added Turris 1.x basic support for Network Interfaces

Added support for longer Honeypot as a Service tokens Other changes Updated kernel to version 4.14.236

Updated mac80211 to version 4.19.193-test1

Updated mosquitto to version 1.6.15 Your router will download and apply this update automatically. If you are using approvals or delayed updates, we suggest you check the Updates tab in reForis to proceed with this update.