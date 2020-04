Het Tsjechische CZ.NIC heeft een nieuwe versie van zijn Turris OS uitgebracht met 3.11.16 als versienummer. Dit is de firmware voor de opensourcerouters Turris 1.x, Turris MOX en Turris Omnia. Het is gebaseerd op OpenWRT en zal volgens de makers levenslang van veiligheidsupdates worden voorzien. In een recente blog wordt de geschiedenis over de ontwikkeling van deze routers uiteengezet. De beknopte aankondiging van deze uitgave ziet er als volgt uit:

We released a new Turris OS version 3.11.16 to you. There are security fixes for vulnerabilities, which were found in tor and subversion packages. We updated several packages like msmtp which was requested here on the forum.



Changes in this release: tor, subversion: security update

msmtp, curl, atlas-sw-probe, reptyr, btrfs-progs, nextcloud, youtube-dl, netdata, netmetr: update When you are using Turris OS 3.x version, you should be updated to this version automatically. When you are using approvals, you can find a notification in the Updater tab.



If you will find any issues, please don’t hesitate and send an email to our Technical support department.



