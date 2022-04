Het Tsjechische CZ.NIC heeft eerder deze maand een nieuwe versie van zijn Turris OS uitgebracht met 5.1.10 als versienummer. Dit is de firmware voor de opensourcerouters Turris 1.x, Turris MOX en Turris Omnia. Het is gebaseerd op OpenWRT en zal volgens de makers levenslang van veiligheidsupdates worden voorzien. In een blog uit 2020 wordt de geschiedenis over de ontwikkeling van deze routers uiteengezet. De beknopte aankondiging van deze uitgave ziet er als volgt uit:

We have just released Turris OS 5.1.10 from HBT :turtle: (Testing) branch. This release is the last fixup release for Turris OS 5.1. Because we are working on bringing to you minor release Turris OS 5.2 41 with new features!



Here goes highlights of this release - Turris OS 5.1.10: Fixed Python3 vulnerabilities - CVE-2021-3177 and CVE-2021-23336

Fixed Open vSwitch vulnerability - CVE-2020-35498

Fixed screen vulnerability - CVE-2021-26937

Fixed BIND vulnerability - CVE-2020-8625 There is also updated kernel, unbound, knot-resolver, knot, hostapd, unbound, zerotier, netdata, nano and and rest.



We suggest to update to this version as soon as possible to make your routers safe as Python3 and a few tools from BIND package are preinstalled.



If you are using automatic updates, you will be updated to this version soon. However, if you are using delayed updates or approvals, take a look at Updater tab to confirm the update.



As usual, we would like to hear feedback regarding this release and if there are any bugs, please let us know!