Threema is een messaging-app voor Android, iOS en webbrowsers met de focus op veiligheid. Zo voorziet het in end-to-endencryptie en genereert het zo weinig mogelijk metadata. Het is bovendien een Zwitsers bedrijf, waardoor de Zwitserse regelgeving van kracht is. De verschillen met andere messaging-apps worden op deze pagina uiteengezet. Versie 4.32 voor Android is vrijgegeven, met de volgende veranderingen:

Threema 4.32 for Android Fixed missing notification of missed calls Threema 4.31 for Android Automatically download media based on content type (instead of message type)

Retain camera settings

Translation updates

Numerous bug fixes Threema 4.3 for Android This update requires Android 4.4 or above.

Built-in video recorder (selected devices, Android 8+)

Built-in video editor to trim videos (selected devices, Android 8+)

More than 100 new emojis from the Unicode 12 standard

Optional automatic download for videos and files

Extended image editing options

Improved appearance of stickers

Threema Web: stability improvements

Miscellaneous bug fixes and other improvements