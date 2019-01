Threema is een messaging-app voor Android, iOS en Windows Phone, met de focus op veiligheid. Zo voorziet het in end-to-endencryptie en genereert het zo weinig mogelijk metadata. Het is bovendien een Zwitsers bedrijf, waardoor de Zwitserse regelgeving van kracht is. De verschillen met andere messaging-apps worden op deze pagina uiteengezet. Versie 3.61 voor Android is vrijgegeven, met de volgende veranderingen:

Threema 3.61 for Android Improved Advanced Threema Safe configuration

Numerous other improvements and various bug fixes