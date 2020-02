Threema is een messaging-app voor Android, iOS en Windows Phone met de focus op veiligheid. Zo voorziet het in end-to-endencryptie en genereert het zo weinig mogelijk metadata. Het is bovendien een Zwitsers bedrijf, waardoor de Zwitserse regelgeving van kracht is. De verschillen met andere messaging-apps worden op deze pagina uiteengezet. Threema Web is een beveiligde webclient, zodat je ook vanaf je desktop toegang hebt tot jouw communicatie. Dit regel je door het scannen van een qr-code door de mobiele Threema-app. De communicatie verloopt via een beveiligde verbinding met WebRTC, SaltyRTC en NaCl. Versie 2.3.4 van de webclient is vrijgegeven, met de volgende veranderingen:

Version 2.3.4 [bug] Do not fail the session when the data channel has been closed (#961) Version 2.3.3 [bug] Handle valueTooLong error when sending text message (#956)

[bug] Reintroduce dual stack TURN servers (#957)

[bug] Do not show protocol error alert when data channel closes (#958) Version 2.3.2 [feature] Ignore case when translating shortcodes (#953)

[bug] Fix compose area size calculation (#950)

[bug] Update ICE servers in troubleshoot tool to reflect config (#952)

[change] Revert PR #893 (#954) Version 2.3.1 [bug] Don't connect if another session is active (#927)

[change] Update translation strings Version 2.3.0 Säntis [feature] Allow sending files larger than 15 MiB (#769 / #594 / #7)

[feature] Add support for https://threema.id/ URLs (#918)

[feature] Add graphical password strength indicator (#929)

[feature] Update emoji to 12.1, add skin tone selector (#933)

[feature] Add Polish translations (#941)

[change] CI: New Threema / Threema Work themes (#904)

[change] Improved URL parsing (#935)

[change] Allow dismissing the "device unreachable" dialog (#931)

[change] Add length limits to text input fields (#938)

[change] Improve TURN pairing (#910)

[change] Disable Grammarly on compose area (#911)

[change] Upgrade dependencies (#921 / #928)

[bug] Fix bug where scrolling up sometimes fails (#18 / #923)

[bug] Fix feature level check when sending image/video messages (#936)

[bug] Fix some race conditions in connection handling (#893)

[bug] Handle rejected pushes gracefully (#894)

[bug] Fix max text message size checks (#903)

[bug] Show warning if browser does not support TextDecoder (#891)