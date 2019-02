Threema is een messaging-app voor Android, iOS en Windows Phone, met de focus op veiligheid. Zo voorziet het in end-to-endencryptie en genereert het zo weinig mogelijk metadata. Het is bovendien een Zwitsers bedrijf, waardoor de Zwitserse regelgeving van kracht is. De verschillen met andere messaging-apps worden op deze pagina uiteengezet. Versie 4.1 voor iOS en versie 3.61 voor Android zijn vrijgegeven, met de volgende veranderingen:

Threema 3.62 for Android Security enhancement: Prevent sending of messages through Google Assistant if app is locked by PIN / screen lock

Data backup restore: Improved robustness against task killers from Samsung, One Plus and others/lI>

Fix lingering search filter/lI>

Many smaller bug fixes and improvements Threema 4.1 for iOS New: Threema Safe, the anonymous backup solution for your most important Threema data/lI>

If “Save Media to Camera Roll” is enabled, media files will be stored in a dedicated album in the Photos app/lI>

Various improvements and bug fixes