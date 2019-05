Threema is een messaging-app voor Android, iOS en Windows Phone, met de focus op veiligheid. Zo voorziet het in end-to-endencryptie en genereert het zo weinig mogelijk metadata. Het is bovendien een Zwitsers bedrijf, waardoor de Zwitserse regelgeving van kracht is. De verschillen met andere messaging-apps worden op deze pagina uiteengezet. Versie 4.2.1 voor iOS en versie 3.0.0 voor Windows Phone zijn vrijgegeven, met de volgende veranderingen:

Threema 3.0.0 for Windows Phone New: Threema Safe, the anonymous backup solution for your most important Threema data

Miscellaneous bug fixes

Due to Windows Phone’s discontinuation, there will be no further Threema updates for this platform. Threema 4.2.1 for iOS Update French localization Threema 4.2 for iOS This update requires iOS 9.3 or later.

Improved image quality of sent videos

Security warning to prevent IDN homograph attacks when tapping on suspicious links

Threema Web: Unsaved sessions will be deleted automatically after 24 hours of inactivity

Minor Threema Safe improvements

Minor voice-call improvements

Other improvements and various bug fixes