Threema is een messagingapp voor Android, iOS en Windows Phone, met de focus op veiligheid. Zo voorziet het in end-to-endencryptie en genereert het zo weinig mogelijk metadata. Het is bovendien een Zwitsers bedrijf, waardoor de Zwitserse regelgeving van kracht is. De verschillen met andere messagingapps worden op deze pagina uiteengezet. Versie 3.6 voor Android is vrijgegeven, met de volgende veranderingen:

Threema 3.6 for Android New: Threema Safe, the anonymous backup solution for your most important Threema data

“Android Backup” is no longer supported

More than 150 new emojis (Unicode 11)

Text is formatted in real time as you type

Support for notification channels (Android 8 and above)

Numerous other improvements and various bug fixes