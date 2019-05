MongoDB is een crossplatform-, document-oriented database. Het is een zogenaamde nosql-database, wat inhoudt dat het geen tabellen in een relationele database gebruikt, maar json-achtige documenten met dynamische schema's, iets wat MongoDB 'bson' noemt. De naam MongoDB is afgeleid van het Engelse woord 'humongous'. De database leent zich dan ook prima voor grote omgevingen en kent gebruikers als eBay, SourceForge en Coinbase. Het ontwikkelteam heeft alweer even geleden versies 4.0.9 en 3.6.12 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

Version 4.0.9 - Issues fixed: SERVER-38949: Incorrect index bounds for {$ne: [“String”]} query

SERVER-38984: Attach IDs to users

SERVER-39178: Negotiate SCRAM mechanism in MongoURI::connect()

SERVER-40333: Only clone collection options once for each shard on shard collection Version 3.6.12 - Issues fixed: SERVER-35219 Regain MongoDB balancer performance with sessions

SERVER-39847 Migrating session info can trigger fassert when destination shard has transaction history truncated by oplog

SERVER-37255 replSetReconfig with concurrent election can trigger invariant

SERVER-39394 Views collation check should traverse through nested $lookup pipelines

SERVER-39487 Aggregation operator $sqrt output for NumberDecimal is the same as $exp

SERVER-37722 Quiet mode does not suppress connection end events