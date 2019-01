MongoDB is een crossplatform-, document-oriented database. Het is een zogenaamde nosql-database, wat inhoudt dat het geen tabellen in een relationele database gebruikt, maar json-achtige documenten met dynamische schema's, iets wat MongoDB 'bson' noemt. De naam MongoDB is een afgeleide van het Engelse woord 'humongous'. De database leent zich dan ook prima voor grote omgevingen en kent gebruikers als eBay, SourceForge en Coinbase. Het ontwikkelteam heeft versie 4.0.5 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

Issues fixed: SERVER-36437: The dbstats command should lock the database in MODE_IS instead of MODE_S

SERVER-37182: Different values when referencing whole object vs. a field of that object after $arrayToObject

SERVER-37200: $match stage following $listSessions not working against mongos

SERVER-37557: Add startup warning about enableMajorityReadConcern and usage of arbiters

