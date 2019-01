Openmediavault is een besturingssysteem dat zich richt op network attached storage-producten. Het is gebaseerd op Debian Linux en bevat services als ssh, (s)ftp, smb/cifs, daap-mediaserver, rsync en bittorrent. Door de modulaire opbouw kan de functionaliteit uitgebreid worden via plug-ins. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina en voor gebruikerservaringen kun je terecht op ons Forum. De ontwikkelaars hebben openmediavault 4.1.16 uitgebracht, voorzien van de volgende aanpassingen:

Version 4.1.16 Update locales.

Fix some Python code issues.

Fix bug in omv-mkaptidx.

Do not show USB devices in the RAID creation dialog.

Support Thunderbolt network devices.

Update Material Design icons to version 3.2.89. Version 4.1.15 Fix bug in PHP class OMV\System\Storage\StorageDevice. Forgot to use canonical device path when asking for the device name.

Issue #228: Disable S.M.A.R.T. for FusionIO devices. Version 4.1.14 Update locales.

Issue #139: Remove deprecated smb.conf syslog setting.

Issue #206: Fix cron job to update SMART database.

Issue #208: Fix bug in power button configuration.