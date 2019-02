MongoDB is een crossplatform-, document-oriented database. Het is een zogenaamde nosql-database, wat inhoudt dat het geen tabellen in een relationele database gebruikt, maar json-achtige documenten met dynamische schema's, iets wat MongoDB 'bson' noemt. De naam MongoDB is een afgeleide van het Engelse woord 'humongous'. De database leent zich dan ook prima voor grote omgevingen en kent gebruikers als eBay, SourceForge en Coinbase. Het ontwikkelteam heeft versies 3.6.10 en 3.4.19 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

Version 3.6.10 SERVER-29825: Do not allow rename from unreplicated to replicated DB or vice-versa

SERVER-35936: MongoDB Community installer fails to install Compass

SERVER-36977: Initial mongod.log is created using umask vs mode 600

SERVER-37080: Implement tuneable batch size for chunk migrations

SERVER-37616: Implement tuneable batch size for the rangedeleter

SERVER-37182: Different values when referencing whole object vs. a field of that object after $arrayToObject

SERVER-37200: $match stage following $listSessions not working against mongos Version 3.4.19 SERVER-18985: setParameter should log at level 0

SERVER-22766: Dynamic oplog sizing for WiredTiger nodes

SERVER-33469: Make syslog log lines consistent with mongod log lines

SERVER-37132: Negation of $in with regex can incorrectly plan from the cache, leading to missing query results

