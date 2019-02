MongoDB is een crossplatform-, document-oriented database. Het is een zogenaamde nosql-database, wat inhoudt dat het geen tabellen in een relationele database gebruikt, maar json-achtige documenten met dynamische schema's, iets wat MongoDB 'bson' noemt. De naam MongoDB is een afgeleide van het Engelse woord 'humongous'. De database leent zich dan ook prima voor grote omgevingen en kent gebruikers als eBay, SourceForge en Coinbase. Het ontwikkelteam heeft versie 4.0.6 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

Issues fixed: SERVER-37778: Platform Support: Add Community & Enterprise Ubuntu 18.04 (zSeries)

SERVER-37777: Platform Support: Add Community SLES12 (zSeries)

SERVER-37775: Platform Support: Add Community RHEL7 (zSeries)

SERVER-39180: Wrong initial chunk owner shard can be selected when sharding non-empty collection with pre-created zones

SERVER-32146: Log slow oplog entry application

SERVER-38293: Make listDatabases understand collection privileges

SERVER-38887: Mongo.getDBs() does not correctly inspect privileges

All JIRA issues closed in 4.0.6

4.0.6 Changelog