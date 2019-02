DBeaver is een tool om databases te beheren. Het kan onder andere queries uitvoeren, data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De ontwikkelaars hebben versie 5.3.5 uitgebracht met de volgende veranderingen:

Version 5.3.5 Database health monitoring dashboards were added (for PostgreSQL, MySQL and MariaDB)

Bookmarks: navigate to object action was added

Content editor (XML, JSON): contents formatting was added (Ctrl+Shift+F)

Charts: copy image to clipboard action was added

SQL editor: Morph to delimited text action was fixed (spaces processing) Delete file action was added in tab context menu Intelligent bracket auto-close was improved Variables resolution was fixed (mixed letters case) Script Save As in non-UTF encoding was fixed Files delete: keep local history by default Statistics panel rendering was fixed

Data editor: JSON auto-format was fixed (null values) Standalone editor of NULL values was fixed Date-time editor in native format was fixed Plaintext renderer was fixed (extra spaces)

SSH tunnel: keyboard-interactive AND publickey auth support was added

Open resources in embedded text editor support was added

Dark theme support was improved

Tips of the day dialog font was fixed (HighDPI)

PostgreSQL: Arrays editor was fixed (new array create) Indexes statistics was fixed (rel size) Table dependencies info was added

SQL Server: SQL errors processing was fixed (error inside stored procedures)

Oracle: Objects search was fixed (synonyms resolution) Procedures/packages compile was fixed (trailing delimiter, log error position)

CockroachDB: Database schema browser was fixed (aggregate functions, rules) Permissions reading was fixed (CRDB style)

MySQL: database dump without DROP statement option was fixed

Firebird: sequences metadata reading was fixed

Sybase: Stored procedure reading was fixed (multiple databases) Query processing was fixed (trailing semicolon issue) Synonyms tab removed

Many minor UI bugfixes