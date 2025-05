Versie 22.03.4 van OpenWrt is uitgekomen. OpenWrt is alternatieve opensourcefirmware voor een groot aantal verschillende routers en embedded devices. Door middel van het opkg-package management system is er de mogelijkheid om zelf te bepalen wat de router allemaal wel en niet kan. Ook op GoT zijn er diverse mensen actief mee bezig; zie daarvoor dit topic. Bijwerken van de versie kan gewoon met sysupgrade vanuit de webinterface. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Security fixes CVE-2022-4304

CVE-2022-4450

CVE-2022-47522

CVE-2022-47938

CVE-2022-47939

CVE-2022-47940

CVE-2022-47941

CVE-2022-47942

CVE-2022-47943

CVE-2023-0215

CVE-2023-0286 Added devices 05ec70f kernel: add support for XMC XM25QH64C

0657576 ath79: add LTE led for GL.iNet GL-XE300

788a0cf mpc85xx: add support for Watchguard Firebox T10

3c6692b ramips: add support for TP-Link Archer AX23 v1

f5db04e ramips: add support for Mercusys MR70X

711e45e ramips: add support for D-Link DAP-X1860 A1 Fixed issues #7757 via 4b7f9e4 lantiq-xrx200: fix wan LED on o2 box 6431

#9491 via fea7478 iproute2: add missing libbpf dependency

#10871 via 3bc6d2a tools/dosfstools: fix PKG_SOURCE

#11701 via 50d707e lantiq: fix lzma-loader for Netgear DGN 3500(B) Improvements 38ccc47 imagebuilder: allow to specific ROOTFS_PARTSIZE

7531ef7 sdk: expose PATENTED an NLS build options* Core components update f61c5cf kernel: bump 5.10 to 5.10.176

863288b mac80211: Update to version 5.15.92-1

7c10b7b CI: build: fix external toolchain use with release tag tests