Versie 15.84 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor van Zweedse makelij heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntax-highlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken (s)ftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld, maar is via Wine ook prima onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Created a new syntax file (highlighter) for Dart programming language and added some instructions on how to install a Dart language server in the forum. A template has been added for the Dart Language Server to the "Add language server" dialog in project options.

Updated and made several changes to the Lua highlighter (syntax file) and added some instructions on how to install a Lua language server in the forum. A template has been added for the Lua Language Server to the "Add language server" dialog in project options.

Created a new syntax file (highlighter) for the Groovy programming language and added some instructions on how to install a Lua language server in the forum. A template has been added for the Groovy Language Server to the "Add language server" dialog in project options.

Created a new syntax file (highlighter) for D programming language.

Created a new syntax file (highlighter) for F# and added some instructions on how to install a F# language server in the forum. A template has been added for FSharp Language Server to the "Add language server" dialog in project options.

Created a new syntax file (highlighter) for MASM.

Updated the syntax file (highlighter) for Pascal.

Created a new syntax file (highlighter) for Solidity and added instructions on how to install a Solidity language server in the forum. A template has been added for the Solidity Language Server to the "Add language server" dialog in project options.

Created a new syntax file (highlighter) for Objeck.

Made some minor changes and fixed a few issues.

Made some small changes.