JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++ en DataGrip gericht op sql. PhpStorm is gericht op php en biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft versie 2023.1 van PhpStorm uitgebracht en de aankondiging daarvan ziet er als volgt uit:

New UI Features, Better Performance, 3v4l Support, and More. This release is a major update that includes integration with 3v4l.org, improved performance, enhancements to the new UI, a DFA debugger for PHP, and much more.