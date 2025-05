Versie 3.54.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scènes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.54.0: Implement full screen audio waveform #260

Implement "combine selected segments" #1478

Allow slashes in output files - allows for creating custom directory structures based on labels etc #1532

Allow copying selected segments to clipboard by pressing ctrl/cmd+c

Make export project only export selected segments

Add "title" column to tracks table #1530

Open file when clicking on dropzone

Make tracks screen dark mode too

Add more borders and dark mode fixes

Improve segment colors (less intense) #1507

Add preference for color intensity #1507

Make thumbnails not overlap timeline #483

Allow thumbnails at the same time as waveform #260

Add fd protocol to whitelist #1518

protocol to whitelist #1518 Bugfixes and improvements