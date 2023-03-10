Versie 3.53.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scènes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
Changes in version 3.53.0:
- All new dark/light mode UI - still not 100% done but most of the main UI!
- Support more timecode formats in input field - Right click to paste #1217
- "allow multiple instances" setting #371
- Use proper font stack (non-latin)
- Add keyboard action for "combine overlapping segments" #1478
- New now have automated nightly builds
- Fix mov_text subtitle export #1371
- New "invert selected segments" function #1503
- Use file name when exporting project #1480
- Auto-convert mjpeg to supported format #1505
- Lots of translation improvements and i18n contributor improvements
- Add possibility to test locales locally #1500
- Fix logic issue with smart cut #1483
- Allow clearing working directory also on MAS build