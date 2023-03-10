Software-update: LosslessCut 3.53.0

LosslessCut logo (75 pix)Versie 3.53.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scènes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.53.0:
  • All new dark/light mode UI - still not 100% done but most of the main UI!
  • Support more timecode formats in input field - Right click to paste #1217
  • "allow multiple instances" setting #371
  • Use proper font stack (non-latin)
  • Add keyboard action for "combine overlapping segments" #1478
  • New now have automated nightly builds
  • Fix mov_text subtitle export #1371
  • New "invert selected segments" function #1503
  • Use file name when exporting project #1480
  • Auto-convert mjpeg to supported format #1505
  • Lots of translation improvements and i18n contributor improvements
  • Add possibility to test locales locally #1500
  • Fix logic issue with smart cut #1483
  • Allow clearing working directory also on MAS build

LosslessCut 3.53.0 screenshot (620 pix)

Versienummer 3.53.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website LosslessCut
Download https://github.com/mifi/lossless-cut/releases/tag/v3.53.0
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 10-03-2023 17:16 36

10-03-2023 • 17:16

36

Bron: LosslessCut

Update-historie

04-06 LosslessCut 3.69.0 6
29-01 LosslessCut 3.68.0 13
04-12 LosslessCut 3.67.2 0
14-11 LosslessCut 3.67.1 4
11-'25 LosslessCut 3.67.0 17
10-'25 LosslessCut 3.66.1 0
03-'25 LosslessCut 3.65.0 10
11-'24 LosslessCut 3.64.0 4
10-'24 LosslessCut 3.63.0 0
08-'24 LosslessCut 3.62.0 1
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LosslessCut

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Design en multimedia

Reacties (36)

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Jazco2nd
10 maart 2023 18:04
Dit is ook ideaal. Het enige wat ik nog zoek is een programma die filmpjes aan elkaar plakt lossless. Want soms maak ik een video met me telefoon maar moet ik die even onderbreken, bijvoorbeeld omdat er iemand door het beeld loopt. Dus dan heb je 2 filmpjes. Maar voordat ik die doorstuur wil je ze zonder transcoding aan elkaar plakken, zonder bewerking.

Daar heb ik nog geen tool voor gevonden helaas.
CriticalHit_NL @Jazco2nd10 maart 2023 19:47
Ik los dat een beetje op de spartaanse manier op, heb een map waarin ffmpeg.exe staat en een aantal .bat scriptjes en een .txt bestand.

Voorbeeldje voor .mp4 bestanden.
pause zet ik er enkel bij om na te gaan wat hij gedaan heeft of met fouten smijt.

concat.bat:
@echo off
set ffmpeg_bin="c:\<pad naar de map>\ffmpeg.exe"
cd %1
for %%f in (*.mp4) do echo file '%%f'>>mylist.txt
%ffmpeg_bin% -f concat -i mylist.txt -c copy finalvideo.mp4
pause
concatall.bat:
@echo off
FOR /D /R %%a IN (*) DO CALL concat.bat %%~pa
pause
Merge Videos.bat:
ffmpeg -f concat -i mylist.txt -c copy -bsf:a aac_adtstoasc finalvideo.mp4
pause
mylist.txt:
file 'Bestand 1.mp4'
file 'Bestand 2.mp4'
Uiteindelijk als Merge Videos.bat uitgevoerd wordt met de juiste bestanden aangegeven in mylist.txt die ook in dezelfde map staan (je mag er oneindig veel aan toevoegen) dan zal er een samengevoegd bestand finalvideo.mp4 in dezelfde map worden geplaatst waarbij elke video achter elkaar is geplakt in de volgorde zoals in het mylist.txt bestand aangegeven.

Dit kan uiteraard op tal van manieren anders gedaan worden, zijn genoeg voorbeelden voor te vinden als je een beetje op google zoekt naar ffmpeg concat videos of ffmpeg merge videos etc.

FFmpeg builds voor Windows kan je hier vinden:
https://ffmpeg.org/download.html#build-windows
CH4OS
@CriticalHit_NL10 maart 2023 20:15
Voor ffmpeg maakt het niet uit wat voor container het is. Je kunt ook mkv gebruiken of zelfs .avi e.d. Ook qua output maakt het ffmpeg niet uit, ik gebruik meestal mkv. Dan heb je tenminste altijd een video die afspeelt (al dan niet seekable omdat de informatie daarvoor mist, mocht het vastlopen bijvoorbeeld), maar met opnieuw encoden krijg je dan gewoon een goede file en dus seekable.

Ik zou de scripts dus aanpassen, zodat je een (soort van) parameter hebt die je vervolgens aan ffmpeg meegeeft.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:32]

Jazco2nd
@CriticalHit_NL10 maart 2023 20:24
LosslessCut kan het blijkbaar ook. Dat is stukje makkelijker. Toch bedankt voor je script!
cuflee @Jazco2nd10 maart 2023 18:32
Zie de opmerking van @TheSlowOne boven je? Volgens mij beschrijft hij dan precies de functionaliteit die jij zoekt en zit dat dan ook in deze tool?

"hiermee kun je supersnel en simpel alles aan elkaar plakken door simpelweg alle stukjes naar het venster te slepen en de merge knop in te drukken."

Als ik google lijkt dat inderdaad ook een van de mogelijkheden: https://www.youtube.com/watch?v=BLIwnjLQLpg
CH4OS
@Jazco2nd10 maart 2023 19:46
Met ffmpeg kan dat heel gemakkelijk. Dat is het programma dat vaak ten grondslag ligt aan dit soort videotooltjes. Al is dat wel weer iets wat je doet op de commandline. Zie ook dit antwoord op StackOverflow. Ik gebruik af en toe optie 2 hiervan. Werkt erg gemakkelijk moet ik zeggen, maar vergt dus wel wat handigheid op de commandline. :)
Jazco2nd
@CH4OS10 maart 2023 20:25
Dan zou het eigenlijk ook op Android moeten kunnen met een gebruiksvriendelijke UI die ffmpeg gebruikt toch? Ik heb er paar gebruikt maar was niks helaas
CH4OS
@Jazco2nd10 maart 2023 21:54
Als er een build voor ffmpeg op Android is ligt het in elk geval niet aan ffmpeg inderdaad.
Jazco2nd
@CH4OS10 maart 2023 22:08
Die is er (ffmpeg in de Play Store) maar geen enkel commando krijg ik werkend daarin. Zal wel andere syntax vereisen. Ik kom er niet uit.
CH4OS
@Jazco2nd10 maart 2023 23:17
Zitten er uitvoerrechten op? Dat is op Linux (en Linux-achtigen) wel benodigd. Syntax is verder hetzelfde, de aanroep is waarschijnlijk ./ffmpeg oid, maar de rest er achter is hetzelfde. ;) Zonder verdere foutmelding is er ook niet veel over te zeggen wat er precies mis gaat.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:32]

Jazco2nd
@CH4OS10 maart 2023 23:49
Ik bedoel gewoon de ffmpeg app.. heeft verder niks met uitvoerrechten te maken. Je bouwt een commando in de GUI en wordt binnen de app uitgevoerd.

https://play.google.com/s...om.crossplat.ffmpegmobile

Foutmelding die het geeft is duidelijk dat het een andere syntax verwacht.. bijvoorbeeld "concat is not a valid output name"

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 17:32]

CH4OS
@Jazco2nd11 maart 2023 00:29
Voor concat gebruik ik:

-f concat -safe 0 -i mylist.txt -c copy output.mkv

Na ffmpeg dus.
Jazco2nd
@CH4OS11 maart 2023 11:31
Ja precies dit werkt dus niet in die Android app. Maar die begint altijd met de input files. Misschien daarom, dat kan ik niet aanpassen.
Roel1966 10 maart 2023 17:39
Lijkt mij op zich best handig als je even snel snel een video wilt bewerken en dan vooral ook op een minder krachtige pc/laptop zonder externe videokaart. Althans ik ga er vanuit zoals ik begrijp uit de omschrijving dat de video niet gerenderd hoeft te worden na bewerking.
sIRwa3 @Roel196610 maart 2023 17:41
klopt, ik gebruik het al een tijdje. is behoorlijk uniek gek genoeg. bijna alles op de markt vereist rendering.. ideal om game recordings te slicen
CriticalHit_NL @sIRwa310 maart 2023 19:33
Het is in feite FFmpeg met een GUI, FFmpeg was er al vele jaren en wordt naar mijn weten 'under the hood' bij veel programmatuur gebruikt voor het afhandelen van encoderen e.d. van mediabestanden, het is een zéér krachtige tool.

Maar uiteraard zullen niet veel mensen de moeite nemen om via commandline FFmpeg te gebruiken maar daarmee is het wel een stuk veelzijdiger te configureren. Gebruik het eigenlijk al jaren om mijn video's e.d. opnieuw te renderen in andere resoluties etc. zoals Nvidia Shadowplay of DxTory opnames.

Heb daarom ook eigenlijk Sony Vegas niet echt meer nodig gehad of soortgelijke tools waar het uitzoeken/instellen van de profielen soms best wel een geworstel was om het in goede kwaliteit terug te krijgen, laat staan als het programma crashte wegens vele segmenten. :+

Als je eenmaal weet wat je moet instellen via de commandline is het daarna klik & forget, je kan zelfs gewoon een hele map aan videobestanden in een ruk als batch encoderen achter elkaar als je zou willen.

Enig gemis is dan de GPU-acceleratie al heb ik nooit echt uitgezocht hoe dat zou werken daarmee, meestal was de kwaliteit bij gelijke bitrates bij oudere videokaart generaties toch minder dan de CPU.

Veel bestandsformaten zoals .mkv en .mp4 zijn in feite niks anders dan mediacontainers waar binnenin de audio en videostreams zijn opgeslagen, deze kunnen zonder opnieuw te encoderen worden geëxtraheerd uit het container bestand als bijvoorbeeld .aac (audio) of .m4a (video) bestand, en tevens heb je de mogelijkheid zo ook een andere audiostream samen te voegen met de videostream en weer als .mp4 op te slaan zonder dat dit je enige rendering tijd kost.
Rutger Muller @CriticalHit_NL10 maart 2023 20:20
ChatGPT is mogelijk een snelle manier om command line prompts op te zoeken / te genereren.
Roel1966 @sIRwa310 maart 2023 17:48
Ja ik vind het op zich ook best wel apart en raar dat meer video-editing programma's dit niet gebruiken.
Flippi @Roel196611 maart 2023 17:48
Niet helemaal waar, de video wordt wel gerenderd in de onmiddellijke omgeving van de "cut". De rest van de video blijft weliswaar onaangeroerd.
Wat me wel stoort bij Losslesscut is dat de "cut" niet altijd gebeurt, precies daar waar ik het exact wil. Dat staat ook duidelijk vermeld op hun site:
This app is not for exact cutting. Start cut time will be "rounded" to the nearest previous keyframe, which may be a fraction of a second before your desired cut point, or up to several seconds, depending on the encoding.
Nochtans heeft de implementatie van "Smart Cut" ervoor gezorgd dat je bij sommige bestanden wel succes hebt tot op frame-niveau.

Een beter resultaat verkreeg ik met TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6 (wel betalend - 69,95$). Ze omschrijven het zelf op hun site met de volgende woorden:
A single frame is the smallest unit of a video. TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6 can edit at the frame level, so the frames you cut are the exact frames that will be removed upon output. Other products cut at the GOP (Group of Pictures) level, so cuts in those products can actually remove more frames than you want.
Roel1966 @Flippi11 maart 2023 17:55
Niet helemaal waar, de video wordt wel gerenderd in de onmiddellijke omgeving van de "cut".
Ja ik vroeg mij ook al af van hoe dit dan kan en dan zo'n 'aparte' techniek niet ook b.v. in de pro video-editors gebruikt word. Dus in feite min of meer een ietwat omweg waardoor het lijkt alsof er niet gerenderd hoeft te worden.
Wat me wel stoort bij Losslesscut is dat de "cut" niet altijd gebeurt, precies daar waar ik het exact wil.
Aj, ja dan is het in feite alleen voor het pure grove werk te gebruiken maar voor het meer precieze werk moet je uiteindelijk toch naar een meer pro editor uitwijken. Had zelfs soms bij Adobe Premiere Pro dat ik het nog net niet precies genoeg vond en dan echt op enkel frame niveau werk.
Jogai @Flippi13 maart 2023 13:38
Niet helemaal waar, de video wordt wel gerenderd in de onmiddellijke omgeving van de "cut".
Volgens mij klopt dit niet. Je eindigt een clip waar je knipt. Waar de nieuwe clip begint moet je wel een keyframe hebben (de frames daarachter zijn daar immers van afgeleid) maar dan krijg je.
de "cut" niet altijd gebeurt, precies daar waar ik het exact wil.
Zodra je dit principe loslaat moet je wel gaan renderen, maar dan heb je het over andere tools.
netgrazer 10 maart 2023 17:27
Nooit geweten dat je hier ook video mee kan knippen. Doet het prima voor MP3's in elk geval.
pmeter @netgrazer11 maart 2023 01:14
Bedoel je wellicht mp3directcut? Die is ook lossless en lijkt enigszins op dit programma. En die kan idd alleen mp3.

[Reactie gewijzigd door pmeter op 22 juli 2024 17:32]

netgrazer @pmeter18 maart 2023 14:56
Huh.
Supported formats

Since LosslessCut is based on Chromium and uses the HTML5 video player, not all FFmpeg supported formats will be supported smoothly. The following formats/codecs should generally work: MP4, MOV, WebM, MKV, OGG, WAV, MP3, AAC, H264, Theora, VP8, VP9 For more information about supported formats / codecs, see https://www.chromium.org/audio-video.
pmeter @netgrazer18 maart 2023 15:32
Ik bedoel onderstaand programma Mp3directcut en die bestaat geloof ik al langer dan Losslesscut.

https://mpesch3.de/

[Reactie gewijzigd door pmeter op 22 juli 2024 17:32]

TheSlowOne 10 maart 2023 17:40
Mijn ali dashcam slaat alles op als stukjes van 1 minuut, hiermee kun je supersnel en simpel alles aan elkaar plakken door simpelweg alle stukjes naar het venster te slepen en de merge knop in te drukken.
sds 10 maart 2023 19:02
Wel eens gebruikt om aac audio te knippen zonder dat het opnieuw geencode moet worden, erg handig.
MrDummy 11 maart 2023 04:46
Hoe is deze te vergelijken met andere cut tool AviDemux? Want dat kan ook snel video delen losknippen en mergen.
rrrrrrrrr 11 maart 2023 11:07
Wel jammer dat er propaganda in het programma zit.
Wat dit nu weer met video knippen te maken heeft...

Als je op de zonnebloemen klikt in het startscherm kom je hier: https://mifi.no/ukraine/
Jogai @rrrrrrrrr13 maart 2023 13:41
Lees even die FAQ op die pagina.
Globefrotter 11 maart 2023 11:43
Ik probeer de appx versie te installeren, maar ik krijg een foutmelding:
"Vraag de app-ontwikkelaar om een nieuw app-pakket. Dit pakket is niet ondertekend met een vertrouwd certificaat (0x800B0100)"
Iemand een tip?
CriticalHit_NL @Globefrotter11 maart 2023 14:28
Vrij simpel, het is niet digitaal ondertekend met een certificaat, dat is op zich niet zo'n probleem als je hem vanuit de vertrouwde bron (github) vandaan download. Windows zal hierover altijd een melding geven, je zal toch uitvoeren moeten kiezen.
Globefrotter @CriticalHit_NL11 maart 2023 15:29
Dat is juist het probleem: ik krijg alleen de melding, maar geen button 'Toch uitvoeren' 8-)

[Reactie gewijzigd door Globefrotter op 22 juli 2024 17:32]

CriticalHit_NL @Globefrotter11 maart 2023 15:51
Waarschijnlijk gezeik met Windows Apps, kan ik je verder niet mee helpen.

Ik stel voor gewoon de traditionele software te downloaden:
https://github.com/mifi/lossless-cut/releases

Kies LosslessCut-win-x64.7z en pak deze uit, Windows zal hier waarschijnlijk ook voorkomen dat je het uitvoert totdat je op het 'Meer informatie' knopje klikt in het blauwe venster.
Globefrotter @CriticalHit_NL11 maart 2023 16:22
Ja, ik heb die ook al vaker gebruikt, maar die installeert niet echt. Hij werkt als een soort 'portable'.
Ik wilde hem eigenlijk liever installeren. Maar goed, dan maar weer terug naar 'zoals het was'.....
Jogai @Globefrotter13 maart 2023 13:39
Eerst klikken op meer informatie?

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