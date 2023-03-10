Versie 3.53.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scènes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.53.0: All new dark/light mode UI - still not 100% done but most of the main UI!

Support more timecode formats in input field - Right click to paste #1217

"allow multiple instances" setting #371

Use proper font stack (non-latin)

Add keyboard action for "combine overlapping segments" #1478

New now have automated nightly builds

Fix mov_text subtitle export #1371

New "invert selected segments" function #1503

Use file name when exporting project #1480

Auto-convert mjpeg to supported format #1505

Lots of translation improvements and i18n contributor improvements

Add possibility to test locales locally #1500

Fix logic issue with smart cut #1483

Allow clearing working directory also on MAS build