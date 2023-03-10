Software-update: Malwarebytes 4.5.24.248

Malwarebytes 2016 logo (75 pix) Malwarebytes heeft een nieuwe versie van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime bescherming. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Features and improvements
  • Improved display logic for Real-Time Protection block notifications
  • Enabled Smart Scan for existing scheduled scans that are automatically created
  • Security improvements
Issues fixed
  • WSC compatibility for Windows 7
  • Custom scan reporting incorrect number of ignored detections
  • UI freezes when starting scan from Windows context menu
  • Security Advisor contains broken web link

Malwarebytes

Versienummer 4.5.24.248
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Malwarebytes
Download https://downloads.malwarebytes.com/file/mb3/
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 10-03-2023 16:37 1

10-03-2023 • 16:37

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Bron: Malwarebytes

Update-historie

05-'24 Malwarebytes 5.1.4 18
04-'24 Malwarebytes 5.1.3 0
04-'24 Malwarebytes 5.1.2 0
03-'24 Malwarebytes 5.1.1 15
03-'24 Malwarebytes 5.1 2
02-'24 Malwarebytes 5.0 56
10-'23 Malwarebytes 4.6.5.293 23
10-'23 Malwarebytes 4.6.4.286 31
09-'23 Malwarebytes 4.6.3.282 2
09-'23 Malwarebytes 4.6.2.281 10
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Malwarebytes

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Beveiliging en antivirus

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Tobbe 13 maart 2023 18:24
Norton 360 classificeert de losse update onderdelen als malware en wist deze meteen uit de Temp-folder.
Het maakt dan ook de installatie van Malwarebytes corrupt. Elke herstart van Windows krijg je een lijst met foutmeldingen.
Maar een full download + herinstallatie wordt wel gewoon toegelaten, en daarna werkt het ook weer prima.

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