Malwarebytes heeft een nieuwe versie van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime bescherming. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
Features and improvements
Issues fixed
- Improved display logic for Real-Time Protection block notifications
- Enabled Smart Scan for existing scheduled scans that are automatically created
- Security improvements
- WSC compatibility for Windows 7
- Custom scan reporting incorrect number of ignored detections
- UI freezes when starting scan from Windows context menu
- Security Advisor contains broken web link