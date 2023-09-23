Malwarebytes heeft een nieuwe versie van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtimebescherming. Installeren kan via een offline-installer of een online-installer. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
Features and improvements
Issues fixed
- Monthly Summary report added to Malwarebytes for Teams
- Minor usability improvements
- Minor copy improvements
- Addressed crashing issues
- Fixed Browser Guard integration
- Fixed notifications appearing twice