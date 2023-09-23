Software-update: Malwarebytes 4.6.3.282

Malwarebytes 2016 logo (75 pix) Malwarebytes heeft een nieuwe versie van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtimebescherming. Installeren kan via een offline-installer of een online-installer. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Features and improvements
  • Monthly Summary report added to Malwarebytes for Teams
  • Minor usability improvements
  • Minor copy improvements
Issues fixed
  • Addressed crashing issues
  • Fixed Browser Guard integration
  • Fixed notifications appearing twice

Malwarebytes

Versienummer 4.6.3.282
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Malwarebytes
Download https://downloads.malwarebytes.com/file/mb3/
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 23-09-2023 17:42
2 • submitter: 1DMKIIN

23-09-2023 • 17:42

2

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Malwarebytes

Update-historie

05-'24 Malwarebytes 5.1.4 18
04-'24 Malwarebytes 5.1.3 0
04-'24 Malwarebytes 5.1.2 0
03-'24 Malwarebytes 5.1.1 15
03-'24 Malwarebytes 5.1 2
02-'24 Malwarebytes 5.0 56
10-'23 Malwarebytes 4.6.5.293 23
10-'23 Malwarebytes 4.6.4.286 31
09-'23 Malwarebytes 4.6.3.282 2
09-'23 Malwarebytes 4.6.2.281 10
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Malwarebytes

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Beveiliging en antivirus

Reacties (2)

-Moderatie-faq
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cratyz 23 september 2023 18:40
handig hoor die direct-download links in de tekst 8)7
suleyman15 24 september 2023 20:36
Is dit waard om te betalen?

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