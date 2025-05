Malwarebytes heeft versie 5.1.4 van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtimebescherming. Installeren kan via een offline-installer of een online-installer. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Features and improvements VPN status indicator added to tray icon

Improved support for high DPI and low display resolutions

Improvements for notification display logic Issues fixed Tamper Protection bugs

Crash when exiting Scan Scheduler page

UI not restarting after updates