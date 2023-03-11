Versie 26.0.0 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntax-highlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Added
Fixed
- ChatGPT options
- ChatGPT tool
- Code folding for HTML highlighter
- Delete empty lines
- Delete whitespace backward
- Delete whitespace forward
- Highlighter for Objeck - https://objeck.org/
- Reload file
- Result position editor search option (default middle)
- Shell extension language file
Updated
- About
- Convert tool
- Default file extensions
- Encoding change
- Firebird SQL highlighter
- Go to line shortcut to Alt+G
- HTML with Scripts highlighter
- Log file highlighter
- Matching pair for XML and HTML
- Output
- PDF preview control
- Text editor control
- Delphi and C++ Builder 11.3
- Inno Setup v.6.2.2
- Language files
- PDFium binaries (DLL files)
- Shell extension (DLL files)
- SVG ImageList v.3.9.6