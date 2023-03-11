Software-update: Text Editor Pro 26.0

EditBone logo (75 pix) Versie 26.0.0 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntax-highlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added
  • ChatGPT options
  • ChatGPT tool
  • Code folding for HTML highlighter
  • Delete empty lines
  • Delete whitespace backward
  • Delete whitespace forward
  • Highlighter for Objeck - https://objeck.org/
  • Reload file
  • Result position editor search option (default middle)
  • Shell extension language file
Fixed
  • About
  • Convert tool
  • Default file extensions
  • Encoding change
  • Firebird SQL highlighter
  • Go to line shortcut to Alt+G
  • HTML with Scripts highlighter
  • Log file highlighter
  • Matching pair for XML and HTML
  • Output
  • PDF preview control
  • Text editor control
Updated

Text Editor Pro

Versienummer 26.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Text Editor Pro
Download https://texteditor.pro/index.php
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-03-2023 16:42 0

11-03-2023 • 16:42

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Bron: Text Editor Pro

Update-historie

20-02 Text Editor Pro 35.4.1 0
17-11 Text Editor Pro 35.0.0 1
10-'25 Text Editor Pro 34.0.0 0
09-'25 Text Editor Pro 33.0.0 0
06-'25 Text Editor Pro 32.2.0 0
04-'25 Text Editor Pro 32.0.0 0
01-'25 Text Editor Pro 31.3.1 3
12-'24 Text Editor Pro 31.0.0 0
11-'24 Text Editor Pro 30.0.0 1
02-'24 Text Editor Pro 28.4.3 0
Meer historie

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Text Editor Pro

geen prijs bekend

Development tools

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