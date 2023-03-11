Versie 26.0.0 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntax-highlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added ChatGPT options

ChatGPT tool

Code folding for HTML highlighter

Delete empty lines

Delete whitespace backward

Delete whitespace forward

Highlighter for Objeck - https://objeck.org/

Reload file

Result position editor search option (default middle)

Shell extension language file Fixed About

Convert tool

Default file extensions

Encoding change

Firebird SQL highlighter

Go to line shortcut to Alt+G

HTML with Scripts highlighter

Log file highlighter

Matching pair for XML and HTML

Output

PDF preview control

Text editor control Updated Delphi and C++ Builder 11.3

Inno Setup v.6.2.2

Language files

PDFium binaries (DLL files)

Shell extension (DLL files)

SVG ImageList v.3.9.6