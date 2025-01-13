Versie 31.3.1 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntaxhighlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het programma bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. Sinds versie 31.0.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in Text Editor Pro version 31.3.1
- Fixed text editor control
- Updated Inno Setup v.6.4.0
- Updated language files
Changes in Text Editor Pro version 31.3.0:
- Added highlighter for G-code
- Fixed AlphaControls
- Fixed editor color themes
- Fixed highlighters
- Fixed scaling issues
- Fixed text editor control
- Updated language files
- Updated SVGIconImageList 4.4.1
Changes in Text Editor Pro version 31.2.0:
- Added Dracula theme
- Added highlighter for Nim
- Fixed check for updates
- Fixed directory
- Fixed message dialogs
- Fixed options
- Fixed scaling issues
- Fixed split and join conversion
- Fixed text editor control
- Updated language files
Changes in Text Editor Pro version 31.1.0:
- Added highlighter for Arduino
- Added multiple caret adding with arrow keys (
Ctrl+
Shift+Arrow up/down)
- Added playback macro until the end of file
- Fixed font combo boxes
- Fixed scaling issues
- Fixed shortcut dialog search
- Fixed shortcuts
- Fixed text editor control
- Fixed word wrap
- Updated language files