Versie 31.3.1 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntaxhighlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het programma bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. Sinds versie 31.0.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Text Editor Pro version 31.3.1 Fixed text editor control

Updated Inno Setup v.6.4.0

Updated language files Changes in Text Editor Pro version 31.3.0: Added highlighter for G-code

Fixed AlphaControls

Fixed editor color themes

Fixed highlighters

Fixed scaling issues

Fixed text editor control

Updated language files

Updated SVGIconImageList 4.4.1 Changes in Text Editor Pro version 31.2.0: Added Dracula theme

Added highlighter for Nim

Fixed check for updates

Fixed directory

Fixed message dialogs

Fixed options

Fixed scaling issues

Fixed split and join conversion

Fixed text editor control

Updated language files Changes in Text Editor Pro version 31.1.0: Added highlighter for Arduino

Added multiple caret adding with arrow keys ( Ctrl + Shift +Arrow up/down)

+ +Arrow up/down) Added playback macro until the end of file

Fixed font combo boxes

Fixed scaling issues

Fixed shortcut dialog search

Fixed shortcuts

Fixed text editor control

Fixed word wrap

Updated language files