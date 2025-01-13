Software-update: Text Editor Pro 31.3.1

Text Editor Pro logo Versie 31.3.1 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntaxhighlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het programma bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. Sinds versie 31.0.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Text Editor Pro version 31.3.1

Changes in Text Editor Pro version 31.3.0:

Changes in Text Editor Pro version 31.2.0:

  • Added Dracula theme
  • Added highlighter for Nim
  • Fixed check for updates
  • Fixed directory
  • Fixed message dialogs
  • Fixed options
  • Fixed scaling issues
  • Fixed split and join conversion
  • Fixed text editor control
  • Updated language files

Changes in Text Editor Pro version 31.1.0:

  • Added highlighter for Arduino
  • Added multiple caret adding with arrow keys (Ctrl+Shift+Arrow up/down)
  • Added playback macro until the end of file
  • Fixed font combo boxes
  • Fixed scaling issues
  • Fixed shortcut dialog search
  • Fixed shortcuts
  • Fixed text editor control
  • Fixed word wrap
  • Updated language files

Text Editor Pro

Versienummer 31.3.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Text Editor Pro
Download https://texteditor.pro/index.php
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-01-2025 10:30
3 • submitter: danmark_ori

13-01-2025 • 10:30

3

Submitter: danmark_ori

Bron: Text Editor Pro

Update-historie

20-02 Text Editor Pro 35.4.1 0
17-11 Text Editor Pro 35.0.0 1
10-'25 Text Editor Pro 34.0.0 0
09-'25 Text Editor Pro 33.0.0 0
06-'25 Text Editor Pro 32.2.0 0
04-'25 Text Editor Pro 32.0.0 0
01-'25 Text Editor Pro 31.3.1 3
12-'24 Text Editor Pro 31.0.0 0
11-'24 Text Editor Pro 30.0.0 1
02-'24 Text Editor Pro 28.4.3 0
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Reacties (3)

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NietZomaar 13 januari 2025 11:28
In versie 31.2.0. is Dracula theme toegevoegd. Dat doet me denken aan dit artikel waarin als onderzoek een malicious extension met het "Darcula" theme (zie de spelfout) werd aangeboden via de VS Code Marketplace. Volgens mij heeft texteditor pro helemaal geen marketplace zelf, maar ik vond het wel de moeite waard om dit even in herinnering te brengen.

[Reactie gewijzigd door NietZomaar op 13 januari 2025 11:29]

youridv1 @NietZomaar13 januari 2025 12:17
Het is geen spelfout. Darcula is origineel een JetBrains thema. Dat is hoe je het spelt.
Dat maakte het lastig te onderscheiden van Dracula thema voor VSCode, wat je normaalgesproken dus wel "juist" spelt.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 13 januari 2025 12:19]

NietZomaar @youridv113 januari 2025 13:44
ah, dat maakt het des te verwarrender en dus ideaal voor typosquatting.

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