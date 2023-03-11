Locktime Software heeft versie 5.2.3.0 van NetLimiter uitgebracht, die als experimentele versie wordt aangeboden. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

NetLimiter 5.2.3.0 This is release brings several important fixes of issues that appeared after the update with Forwarded traffic and few minor improvements. New features Toggle buttons allowing enabling/disabling streams directly in Traffic Chart. Fixed bugs Problem saving IP V6 addresses to Stats db.

Problem importing stats data from version 4 data (internet data were considered as local network).

Y axis labels disappearing in Traffic Chart.