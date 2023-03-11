Software-update: NetLimiter 5.2.3.0

NetLimiter logo (75 pix) Locktime Software heeft versie 5.2.3.0 van NetLimiter uitgebracht, die als experimentele versie wordt aangeboden. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

NetLimiter 5.2.3.0

This is release brings several important fixes of issues that appeared after the update with Forwarded traffic and few minor improvements.

New features
  • Toggle buttons allowing enabling/disabling streams directly in Traffic Chart.
Fixed bugs
  • Problem saving IP V6 addresses to Stats db.
  • Problem importing stats data from version 4 data (internet data were considered as local network).
  • Y axis labels disappearing in Traffic Chart.

NetLimiter Connection Log

Versienummer 5.2.3.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Locktime Software
Download https://www.netlimiter.com/download/nl/netlimiter-5.2.3.0.exe
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-03-2023 16:44 7

11-03-2023 • 16:44

7

Bron: Locktime Software

Update-historie

25-11 NetLimiter 5.3.26.0 0
05-'25 NetLimiter 5.3.24.0 6
01-'25 NetLimiter 5.3.19.0 9
08-'24 NetLimiter 5.3.17.0 3
06-'24 NetLimiter 5.3.15.0 6
06-'24 NetLimiter 5.3.14.0 1
04-'24 NetLimiter 5.3.9.0 12
02-'24 NetLimiter 5.3.8.0 7
11-'23 NetLimiter 5.3.6.0 0
11-'23 NetLimiter 5.3.5.0 0
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NetLimiter

geen prijs bekend

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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (7)

-Moderatie-faq
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Sjah 11 maart 2023 17:21
Dit zal vast ook geen hacker-safe app zijn, of wel...? Want welke AV-scanner oid dan ook, ze houden vziw nooit een hacker tegen. Een app die naar huis belt dus, dat bedoel ik....wanneer komt daar eens een intelligentie tegen.

[Reactie gewijzigd door Sjah op 24 juli 2024 07:44]

CriticalHit_NL @Sjah11 maart 2023 18:10
AV Scanners hebben vaak wel een firewall, en er zijn er ook bij waarbij er een modus is om eerst toestemming te vragen alvorens een proces überhaupt een connectie mag maken, dit heb ik in Avast! Antivirus ook als zodanig ingesteld.

Maar je zal nooit 100% dekking kunnen garanderen tenzij je gewoon niet aan het internet hangt, in een bunker onder een berg zit met metersdik gewapend beton met hopelijk genoeg afscherming dat geen radiogolf je air-gapped systeem nog kan beïnvloeden.

En dan kom je erachter dat het niet zelf gebouwde OS achterdeurtjes heeft, de hardware e.d. :Y)
crazyboy01 @CriticalHit_NL13 maart 2023 11:17
Ik denk dat daarnaast het oude vertrouwde 'gezonde verstand' misschien nog wel de belangrijkste afscherming is tegen die radiogolven. Ieder stuk beveiligingssoftware moet dienen als backup, het is niet de bedoeling dat de alarmen dagelijks rinkelen omdat jij steeds indringers binnenlaat die naar huis bellen. Zeker ben je nooit, maar als je geen doelwit bent mag je je redelijk veilig wanen zolang je er zelf bij bent, er is geen reden tot paranoia. Daar wordt het niet leuker van, en inderdaad, dan kan je je beter afsluiten van het internet.
Roel1966 11 maart 2023 17:50
Lijkt mij op zich wel handig als je kinderen hebt en bepaalde apps kan blokkeren uit bescherming voor hun zelf. Maar of je dit nu voor eigen veiligheid kan gebruiken en vreemd gedrag van apps kan voorkomen vraag ik mij wel af.
-Colossalman- @Roel196611 maart 2023 18:08
Je installeert dit op een Windows machine, lijkt mij sterk dat dit iets voor je gaat doen. Gebruik dan een pihole o.i.d. kun je tenminste netwerk breed iets blokkeren.
Roel1966 @-Colossalman-11 maart 2023 18:14
Ja ik doel dan ook op een gewone Windows pc of laptop maar voor mij persoonlijk heb ik dat niet nodig. En als dan denk ik dat ik het gewoon via de router zou instellen, heel simpel.
zaadstra @-Colossalman-11 maart 2023 23:10
Tenzij het ip IP adres connect.

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