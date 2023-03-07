Software-update: Zoom 5.13.11

Zoom logo (79 pix)Versie 5.13.11 van de videoconferencingsoftware Zoom is uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om onder meer onlinevergaderingen, conferenties en colleges bij te wonen. Het is verkrijgbaar voor de gangbaarste besturingssystemen en is beschikbaar in een gratis en betaalde uitvoering met meer mogelijkheden. Het programma is sinds kort ook in het Nederlands te gebruiken. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Resolved Issues
  • Minor bug fixes
  • Resolved an issue regarding clearing personal notes in Team Chat
  • Resolved an issue for a subset of users regarding potential crashes upon sign-in

Zoom

Versienummer Zoom 5.13.11
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, iOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Zoom
Download https://zoom.us/download#client_4meeting
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 07-03-2023 07:31
6 • submitter: danmark_ori

07-03-2023 • 07:31

6

Submitter: danmark_ori

Bron: Zoom

Update-historie

03-'25 Zoom Workplace 6.4.3 0
02-'25 Zoom Workplace 6.3.10 0
01-'25 Zoom Workplace 6.3.5 4
11-'24 Zoom Workplace 6.2.10 0
11-'24 Zoom Workplace 6.2.7 1
10-'24 Zoom Workplace 6.2.5 6
09-'24 Zoom 6.2.0 0
08-'24 Zoom 6.1.10 2
07-'24 Zoom 6.1.5 0
06-'24 Zoom 6.1.0 2
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Zoom Workplace

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Officesoftware en suites

Reacties (6)

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Cowamundo 7 maart 2023 07:56
Zoom is weer zo snel verdwenen als dat het gekomen was heb ik het idee of zijn er nog mensen die er fanatiek gebruik van maken?
KeizerH @Cowamundo7 maart 2023 08:37
School bij mij.
g_v_rijn @Cowamundo7 maart 2023 08:43
Back to basic !
Cergorach
@Cowamundo7 maart 2023 18:23
Het wordt nog gebruikt bij tal van leveranciers voor communicatie met klanten, toevallig gister weer mee te maken gehad.

Dat het zo snel opkwam was vanwege de pandemie, dat het zo snel verdwenen is komt omdat het niet volwassen genoeg was (security) tov. van de alternatieven en dat MS Teams in de meeste M365 abonnementen zit en tijdens de pandemie een hoop bedrijven de migratie naar M365 hebben gedaan...
crazyboy01 @Cowamundo7 maart 2023 21:30
Ik heb hier privé nooit gebruik van gemaakt, ook niet tijdens de corona hype. Toen was ik wel veel online aan het bellen, maar dat ging gewoon via de standaardapps of Discord. Ik volg wel twee taalcursussen, van verschillende partijen, en die zijn deels digitaal. Dat gaat wel via Zoom. De deelnemers aan die cursussen zijn vaak ook mensen die zich niet bezighouden met de privacy issues, het is heel makkelijk om te joinen en het heeft toch een bepaalde naamsbekendheid opgebouwd onder verschillende leeftijdsgroepen. Een IT-gerelateerde cursus zou er bv minder snel nog gebruik van maken vermoed ik. Iets als Teams is qua imago ook meer iets voor intern binnen je bedrijf/school.
Rolfie 7 maart 2023 08:44
Tja.... Persoonlijk gebruik ik dit niet, mede omdat ik Teams heb.

Maar ik gebruik zoom wel eens om bij andere meetings te joinen. Dus ja het wordt zeker nog gebruikt.

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