Versie 5.13.11 van de videoconferencingsoftware Zoom is uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om onder meer onlinevergaderingen, conferenties en colleges bij te wonen. Het is verkrijgbaar voor de gangbaarste besturingssystemen en is beschikbaar in een gratis en betaalde uitvoering met meer mogelijkheden. Het programma is sinds kort ook in het Nederlands te gebruiken. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Resolved Issues Minor bug fixes

Resolved an issue regarding clearing personal notes in Team Chat

Resolved an issue for a subset of users regarding potential crashes upon sign-in