Software-update: Kdenlive 22.12.3

Kdenlive logo (79 pix)Versie 22.12.3 van Kdenlive is uitgekomen. Kdenlive, een afkorting voor KDE Non-Linear Video Editor, is een geavanceerd niet-lineair videobewerkingsprogramma en wordt voornamelijk ontworpen voor Linux, maar er zijn ook downloads voor Windows en macOS. Het maakt gebruik van diverse andere opensourceprojecten, zoals FFmpeg en het MLT-videoframework. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Kdenlive 22.12.3 is out with the following fixes:

The last maintenance release of the 22.12 series is out with many fixes to subtitles:

  • Fix subtitle scrolling. Commit.
  • Fix language model combobox too small. Commit.Fixes bug #465787
  • Scroll timeline when moving a subtitle. Related to #1634. Commit.
  • Fix subtitles overlap on import. Commit.
  • Fix subtitle move regression. Commit.
  • Fix subtitle offset on group move. Commit.
  • Fix subtitles snapping. Commit.
  • Fix compilation. Commit.
  • Fix crash and offset when moving a group with subtitle. Commit.

Kdenlive

Versienummer 22.12.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Kdenlive
Download https://kdenlive.org/en/download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 07-03-2023 07:51 0

07-03-2023 • 07:51

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Bron: Kdenlive

Update-historie

10-07 Kdenlive 26.04.3 1
07-06 Kdenlive 26.04.2 0
10-05 Kdenlive 26.04.1 5
10-03 Kdenlive 25.12.3 0
10-02 Kdenlive 25.12.2 0
16-01 Kdenlive 25.12.1 5
19-12 Kdenlive 25.12.0 4
07-11 Kdenlive 25.08.3 1
10-'25 Kdenlive 25.08.2 0
09-'25 Kdenlive 25.08.1 0
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