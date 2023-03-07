Versie 22.12.3 van Kdenlive is uitgekomen. Kdenlive, een afkorting voor KDE Non-Linear Video Editor, is een geavanceerd niet-lineair videobewerkingsprogramma en wordt voornamelijk ontworpen voor Linux, maar er zijn ook downloads voor Windows en macOS. Het maakt gebruik van diverse andere opensourceprojecten, zoals FFmpeg en het MLT-videoframework. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:
Kdenlive 22.12.3 is out with the following fixes:
The last maintenance release of the 22.12 series is out with many fixes to subtitles:
- Fix subtitle scrolling. Commit.
- Fix language model combobox too small. Commit.Fixes bug #465787
- Scroll timeline when moving a subtitle. Related to #1634. Commit.
- Fix subtitles overlap on import. Commit.
- Fix subtitle move regression. Commit.
- Fix subtitle offset on group move. Commit.
- Fix subtitles snapping. Commit.
- Fix compilation. Commit.
- Fix crash and offset when moving a group with subtitle. Commit.