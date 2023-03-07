Versie 22.12.3 van Kdenlive is uitgekomen. Kdenlive, een afkorting voor KDE Non-Linear Video Editor, is een geavanceerd niet-lineair videobewerkingsprogramma en wordt voornamelijk ontworpen voor Linux, maar er zijn ook downloads voor Windows en macOS. Het maakt gebruik van diverse andere opensourceprojecten, zoals FFmpeg en het MLT-videoframework. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Kdenlive 22.12.3 is out with the following fixes: The last maintenance release of the 22.12 series is out with many fixes to subtitles: Fix subtitle scrolling. Commit.

Fix language model combobox too small. Commit.Fixes bug #465787

Scroll timeline when moving a subtitle. Related to #1634. Commit.

Fix subtitles overlap on import. Commit.

Fix subtitle move regression. Commit.

Fix subtitle offset on group move. Commit.

Fix subtitles snapping. Commit.

Fix compilation. Commit.

Fix crash and offset when moving a group with subtitle. Commit.