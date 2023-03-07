Scooter Software heeft versie 4.4.6 van Beyond Compare uitgebracht. Met dit zeer uitgebreide programma, dat beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kunnen bestanden met elkaar worden vergeleken. Daarnaast is het mogelijk om complete mappen, ftp-locaties en archieven te vergelijken. Beyond Compare is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering, voor prijzen die beginnen bij 35 dollar. De onderlinge verschillen kunnen op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave is een verbetering aangebracht voor gebruik onder macOS 13 op machines uitgerust met een Apple Silicon-processor.

macOS Improved scrolling speed on M series hardware running macOS 13, but editing performance can be slower. We're still working on additional improvements