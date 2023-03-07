Software-update: Beyond Compare 4.4.6 build 27483

Beyond Compare logo (79 pix) Scooter Software heeft versie 4.4.6 van Beyond Compare uitgebracht. Met dit zeer uitgebreide programma, dat beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kunnen bestanden met elkaar worden vergeleken. Daarnaast is het mogelijk om complete mappen, ftp-locaties en archieven te vergelijken. Beyond Compare is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering, voor prijzen die beginnen bij 35 dollar. De onderlinge verschillen kunnen op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave is een verbetering aangebracht voor gebruik onder macOS 13 op machines uitgerust met een Apple Silicon-processor.

macOS
  • Improved scrolling speed on M series hardware running macOS 13, but editing performance can be slower. We're still working on additional improvements
Beyond Compare 4.0Beyond Compare 4.0Beyond Compare 4.0
Versienummer 4.4.6 build 27483
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Scooter Software
Download https://www.scootersoftware.com/download.php?zz=dl4
Bestandsgrootte 21,79MB
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 07-03-2023 08:11 7

07-03-2023 • 08:11

7

Bron: Scooter Software

Update-historie

04-08 Beyond Compare 5.2.5 6
24-07 Beyond Compare 5.2.4 8
21-05 Beyond Compare 5.2.2 0
26-03 Beyond Compare 5.2.1 5
23-02 Beyond Compare 5.2.0 0
19-12 Beyond Compare 5.1.7 0
10-'25 Beyond Compare 5.1.6 8
09-'25 Beyond Compare 5.1.5 1
08-'25 Beyond Compare 5.1.4 0
08-'25 Beyond Compare 5.1.3 4
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Beyond Compare

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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (7)

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Paul 7 maart 2023 11:25
Geniale tool. Ik heb in 2008 Beyond Compare 2 gekocht, in 2016 de upgrade naar Beyond Compare 4, en ze zitten nu nog steeds op versie 4. Voor 60 dollar al 15 jaar gebruik kunnen maken van dit geweldige stukje software het was mij iedere dollar dubbel en dwars waard.
punishedbrains @Paul7 maart 2023 11:50
Ik gebruik IntelliJ IDEA, is het dan nog nuttig denk je? Die heeft ook een enigzins vergelijkbare view.
Paul @punishedbrains7 maart 2023 12:25
Ik ben helaas niet bekend met IntelliJ IDEA dus ik kan geen goede vergelijking maken. Als ik echter naar https://www.jetbrains.com...ders.html#comparing_files kijk dan kies ik zelf voor Beyond Compare, alleen al omdat het niet zomaar van alles verspringt. Dingen die nieuw zijn hebben aan de andere kant lege regels, dingen die gewijzigd zijn staan netjes naast elkaar, als je een regel highlight dan zie je onderin beide regels zodat je makkelijk kunt zien wat er anders is.

In de screenshot van IntelliJ IDEA zou ik verwachten dat de "out" in "system.out.println" is aangepast omdat die aan de ene kant paars is en aan de andere kant niet, maar na het bestuderen van de regels zie ik dat het om de whitespace gaat. Dat bestuderen is niet zo makkelijk omdat ze niet naast elkaar staan en ik me op individuele regels aan het focussen was.

Ik zou zeggen, verzamel wat dingen die je wil vergelijken en installeer de 30 dagen trial. BC heeft wel Explorer integratie, en als je dat aangevinkt laat een "clipboard comparison" die op de achtergrond meedraait, maar de laatste keer dat ik het verwijderde (hoewel dat lang geleden is) ruimde de uninstaller het prima op
punishedbrains @Paul7 maart 2023 12:27
Ik ga het zeker eens proberen, al vaker met een scheef oog naar gekeken en ik steun graag dit soort projecten. Dank voor je inzicht!

edit: wel jammer dat ze geen BTW opgeven, dat maakt het wat lastiger.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 22 juli 2024 15:20]

TonAK 7 maart 2023 15:54
Wij gebruikten in het verleden wel eens Winmerge.
Als ik de screenshots zo zie, is Winmerge wel minder uitgebreid.
Maar als je niet zo veel mogelijkheden zoekt, kan je dat eens proberen.
Helaas alleen voor gebruik in Windows.
crazyboy01 @TonAK7 maart 2023 20:13
WinMerge is mijn favoriete optie voor Windows, doet ook allerlei vreemde formaten door de ondersteuning voor plugins. Op Linux heb je meer dan genoeg commandline alternatieven en op MacOS heb je een alternatief van Apple zelf, FileMerge, wat je erbij krijgt als je Xcode installeert uit de App Store. Maar het blijft altijd mooi om dit soort crossplatform alternatieven te hebben. Helemaal als je vaak switcht tussen de verschillende besturingssystemen vind ik het altijd wel fijn als er toch iets van herkenning aanwezig is, in plaats van dat je een programma dat je kent moet missen en een ander soortgelijke app moet gebruiken.
Paul 7 maart 2023 12:24
Edit: oeps, moest een reply zijn. FP werkt iets anders dan het forum :P

[Reactie gewijzigd door Paul op 22 juli 2024 15:20]


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