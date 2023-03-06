Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. In Lansweeper uitgave 10.4.1.3 zijn de volgende drie problemen verholpen:

Fixed: LAN-14591 Credentials in the UPN format did not work correctly for Computer Path and User Path scanning.

LAN-14899 Vulnerabilities did not show up in the Lansweeper Cloud environment when CDR (Credential-free Device Recognition) was disabled.

LAN-14900 Software did not show up in the Lansweeper Cloud environment when CDR (Credential-free Device Recognition) was disabled.