Software-update: Lansweeper 10.4.1.3

Lansweeper logo (35 pix)Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. In Lansweeper uitgave 10.4.1.3 zijn de volgende drie problemen verholpen:

Fixed:
  • LAN-14591 Credentials in the UPN format did not work correctly for Computer Path and User Path scanning.
  • LAN-14899 Vulnerabilities did not show up in the Lansweeper Cloud environment when CDR (Credential-free Device Recognition) was disabled.
  • LAN-14900 Software did not show up in the Lansweeper Cloud environment when CDR (Credential-free Device Recognition) was disabled.

Lansweeper

Versienummer 10.4.1.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Lansweeper
Download https://www.lansweeper.com/download/
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 06-03-2023 18:11 29

06-03-2023 • 18:11

29

Bron: Lansweeper

Update-historie

05-'25 Lansweeper 12.4.1 5
11-'24 Lansweeper 12.0.0.10 4
06-'24 Lansweeper 11.2.1.2 0
03-'24 Lansweeper 11.1.8.0 2
01-'24 Lansweeper 11.1.6.0 0
01-'24 LanSweeper 11.1.5.1 0
11-'23 Lansweeper 11.1.3.0 4
11-'23 Lansweeper 11.1.2.1 0
10-'23 Lansweeper 11.1.1.3 4
09-'23 Lansweeper 10.6.2.0 0
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Lansweeper

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (28)

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TweakerCarlo 6 maart 2023 18:47
Ik vind dit echt wel een gevaarlijke tool. Meteen blokkeren voor je personeel. Je wilt echt niet dat iemand dit draait in jou netwerk en dat die dan ook nog kennis heeft om wat hier uit komt, in te zetten.
QaZ. @TweakerCarlo6 maart 2023 20:48
Je hebt helemaal gelijk, het is beter dat mallware dit alleen maar mag doen. |:(

Gebruik het als een audit tool, controleer en beveilig je netwerk in plaats van alles met papieren regeltjes af te tikken (en ja die zijn ook nodig)
olson @TweakerCarlo6 maart 2023 19:03
Gevaarljk?

[Reactie gewijzigd door olson op 25 juli 2024 09:50]

TweakerCarlo @olson6 maart 2023 19:04
Deze reactie moest komen, jammer dat ik je post niet heb ge-quote.
Dan nog wil je niet dat iemand anders dit in jou netwerk draait.
Ik had ook kunnen zeggen, handig deze tool. Mocht je iets missen kan je het oplossen. Echter koos ik voor een andere manier om mijn post te maken.

@dasiro Daarom heb ik het over dat je personeel deze tool wat mij betreft niet mag inzetten. Ik sta daarmee achter je post.

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 25 juli 2024 09:50]

Blokker_1999 @TweakerCarlo6 maart 2023 19:34
Deze tool kan niet meer dan wat je zelf ook kunt met je eigen gebruikersrechten. Gevaarlijk? Neen, dat is deze tool absoluut niet.

Om informatie in te winnen over machines in je netwerk moet deze tool kunnen aanmelden op die machines en moet deze voldoende rechten hebben om informatie in te winnen. Bijv. door middel van remote WMI calls te maken. Dat kan je allemaar perfect afblokken zodat ook gee enkele andere tool dat kan doen.

Als jij gewoon LS gaat blokkeren, dan ben je simpelweg verkeerd bezig. Dan ben je niet bezig met je netwerk veiliger te maken, dan ben je gewoon met wat symptoombestrijding bezig.
dasiro @Blokker_19996 maart 2023 19:42
los van zijn insteek is een hoop van het gedrag natuurlijk onwenselijk voor een gewoon guest of client-device. Als iets bvb plots heel je subnet begint af te scannen of je DC/DNS te queryen dan zou je omgeving daar wel op de juiste manier op moeten reageren, maar natuurlijk niet tool-specifiek. LS zou dus enkel op de approved software-list van je scan-server(s) mogen staan met de juiste rules in je firewalls en configs op diens switchpoorten.
olson @TweakerCarlo6 maart 2023 19:08
Je hebt werkelijk geen idee he...
dasiro @TweakerCarlo6 maart 2023 19:23
als je je omgeving in orde hebt, dan kunnen ze enkel vinden waar ze toegang toe hebben en wordt hun netwerkverbinding binnen de kortste keren disabled als ze er al in slagen om het op hun toestel te zetten. De situaties waar jij voor waarschuwd zouden een goeie interne test zijn en tijdens een audit sowieso naar boven moeten komen.
dasiro @TweakerCarlo6 maart 2023 19:07
Als je users de rechten hebben om alles wat deze tool kan doen, dan is er iets anders zwaar fout in een omgeving. lansweeper gebruikt een hoop verschillende methodes die in zowat de hele industrie als normaal beheer worden beschouwd.
kuurtjes @TweakerCarlo6 maart 2023 21:37
Totaal foute gedachtegang.

Natuurlijk goed om iets zoals dit te blokkeren. Maar als je beveiliging afhangt van het feit dat services zogezegd verstopt zijn is dat "Security by obscurity" en zeer onveilig.
L3TUC3 @TweakerCarlo7 maart 2023 01:32
Hoezo gevaarlijk? Kan je dat even onderbouwen alvorens de boel heel generaliserend af te fakkelen? Lansweeper is niet anders dan andere beheerapplicaties die rechten nodig hebben om te functioneren. Als je je gebruikersrechten en structuur op orde hebt is er niks aan de hand.

Wij gebruiken Lansweeper hier voornamelijk voor helpdesktickets. PDQ Inventory is vele malen beter voor beheer van Windows endpoints.
ELKAY_ @TweakerCarlo7 maart 2023 08:59
Tweakers Hero maybe, maar je werkt niet in de IT, of wel?

Ik zie geen reden waarom de tool gevaarlijk zou zijn. Sterker nog; het doet gewoon beheer wat admins normaliter ook doen, maar dan middels freeware. Als er met die informatie meer gedaan kan worden dan beheer, is er iets in je netwerk goed mis; niet de fout van de tool.
g4wx3 @TweakerCarlo8 maart 2023 11:48
:: grappig :: :)
Dit is niet wireshark. Gemiddeld personeel kan nog niet eens het IP adres vinden van de eigen computer :)
IT-minded personeel weet echt wel waarom en wanner zo'n tool te gebruiken, en op bureau heb ik hier niet aan. Thuis gebruik ik iets dergelijk op mijn telefoon, om mijn IOT-toestellen terug te vinden, en een scan te doen van openstaande poorten (services)
Roel1966 6 maart 2023 22:51
Hmm, ik ben nooit zoveel bezig met het netwerk en alleen als er iets mis is gegaan, dus toch maar goed om eens via deze tool te gaan rond neuzen. Altijd handig om te zien wat er zoal op het netwerk gebeurd en misschien beter genezen dan voorkomen.
Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden.
Voor zover ik zien kan via de download link is Lansweeper geen freeware want je kan alleen een trialversion downloaden die dan 30 dagen werkt. Freeware heeft normaal gesproken geen beperking qua tijd. En ik zie net dat als je de trial versie wilt gebruiken dat je je verplicht moet aanmelden dus ook zeker niet gebruikelijk voor freeware.

[Reactie gewijzigd door Roel1966 op 25 juli 2024 09:50]

PROnline @Roel19666 maart 2023 23:23
Het zit wat verstopt, maar Free edition:
Perfect for individuals or new businesses that need to keep track of their assets.
Scan up to 100 Assets
Unlimited users
Community support
Roel1966 @PROnline6 maart 2023 23:33
Oke, ga er zeker dan even naar zoeken, dank je voor de tip !
PROnline @Roel19666 maart 2023 23:34
Het is gewoon één installer voor de trail/update/full install. Dus ik denk dat zolang je onder de 100 assets blijft je niks hoeft te doen na de installatie.
Blokker_1999 @Roel19667 maart 2023 07:47
Het is niet zozeer een netwerk tool, maar een asset management tool. Wil je zien wie/wat er op je netwerk zit kan je evenzeer gewoon een IP scan doen en zien welke apparaten er reageren en hopelijks een hostname terug geven.
Roel1966 @Blokker_19997 maart 2023 17:46
Snap ik, dat is ook wel wat ik wil, gewoon eens zien wie en wat er op het netwerk gebeurd en of er niemand stiekem mee lift. Ook welke programma's b.v. gebruik maken van het netwerk en of ze zich allemaal aan de spelregels houden.
dasiro @Roel19668 maart 2023 06:15
dan moet je je firewall- en switchlogs eens nakijken en eventueel een wireshark neerzetten, want lansweeper is een management-tool die voor dat doel minder geschikt is
Roel1966 @dasiro8 maart 2023 17:27
Nou ik heb niet echt het verdacht erop maar wil wel eens zien wat er zich zoal afspeelt op het netwerk, deels ook wel uit interesse. En dan daar waar nodig ook dan wat te kunnen aanpassen en voor zover ik begrijp moet dit kunnen met lansweeper ?
dasiro @Roel19668 maart 2023 19:08
het kijkt gewoon waar het toegang heeft met de credentials die je ingeeft. Als je bvb een administrator-account van een windows pc ingeeft, dan kan die kijken welke software er op staat, welke shares toegankelijk zijn en wat daar in zit, welke hardware, lokale gebruikers en groepen, ... wat je niet zal zien is wat die machine of de gebruikers ervan op jouw netwerk kunnen doen. Geef je niets in, dan kan je bvb enkel het IP, mac-adres en de hostname zien + eventuele shares die niet verborgen zijn en met anonymous credentials te zien zijn.

Ik zou zeggen probeer gerust de demo, maar ik vrees dat dit niet echt het (volledige) resultaat gaat geven waar je naar op zoek bent.
Roel1966 @dasiro8 maart 2023 21:14
Als je bvb een administrator-account van een windows pc ingeeft, dan kan die kijken welke software er op staat
Hier in huis onderhoud ik alle pc's dus ik heb ook alle adminstrator-accounts, waarbij het mij niet zozeer er om gaat wat de anderen doen met de pc. Gaat mij echt puur erom eens te kunnen kijken wat er gebruik maakt van het netwerk.
dasiro @Roel19668 maart 2023 21:18
dat ga je met lansweeper niet kunnen zien, maar dan heb je wireshark nodig, die kan realtime netwerkverkeer capturen en zien dat bvb je slimme lampen met de hub verbinding maken of naar een cloudservice bvb (en je zelfs kan zien welke data er verstuurd wordt (tenzij ze encrypted is natuurlijk), maar dat is wel véél technischer en heeft een stijle leercurve.
Roel1966 @dasiro8 maart 2023 21:23
Ah oke, goede tip, dan ga ik wireshark eens proberen.
jackyboy8500 @Roel196616 maart 2023 20:26
no offense maar wireshark moet je een beetje (goed) kennen om er nuttige info uit te halen
jackyboy8500 @Roel196616 maart 2023 20:24
als ik me goed herinner draait ie de eerste 30 dagen als full (trial) en converteert ie zijn licentie naar freeware na de 30-ste dag
magik 7 maart 2023 11:04
Een must have tool voor een beheerder.

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