Versie 7.0 van elementary OS, ook bekend onder de naam Horus, is kort geleden uitgekomen. Elementary OS is een op Ubuntu gebaseerde Linux-distributie, die als doel heeft om met Pantheon een consistente en simpele desktopomgeving te bieden. Versie 7.0 is een grote update en uitgebreide informatie over de veranderingen daarin kan op deze pagina worden gevonden, dit is in het kort de aankondiging voor deze uitgave:

It’s been just over a year since we released elementary OS 6.1 Jólnir which brought new features and fixes based on your feedback, introduced new office productivity features, and expanded compatibility with a wide range of hardware. So far, OS 6.1 has been downloaded from our website over 400,000 times—150,000 times more than 6.0—and as always, that’s not including downloads from third parties or direct downloads via torrent that bypass our download page!

Today we’re proud to announce that OS 7, codenamed Horus, is available to download now and shipping soon on several high-quality computers. With OS 7, we’ve focused in on: