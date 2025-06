Phil Harvey heeft versie 12.56 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.50. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.56: Added support for VNT (both Scene7 Vignette and V-Note document) files

Added read support for InfiRay IJPEG metadata (thanks Marcos Del Sol Vives)

Added some new Sony LensType values (thanks Jos Roost and François Piette)

Added a new FujiFilm VideoRecordingMode value (thanks Greybeard)

Added two new Canon LensTypes and CanonModelIDs (thanks Norbert Wasser)

Added ability to extract semantic images from Apple ProRaw DNG files

Added read support for the PNG cICP chunk

Decode more Nikon tags (thanks Warren Hatch)

Extract PreviewImage from Insta360 trailer record 0x200

Extract EmbeddedImageRectangle and some other new tags from VNT files

Minor improvement to arg_files/xmp2exif.args (thanks StarGeek)

Enhanced -ee option to extract metadata from all frames of a multipart EXR image

Removed EXR Layout tag and incorporated into new Flags tag

Patched possible hang problem when reading corrupted .rm audio files