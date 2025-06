Versie 8.0.1 van elementary OS is uitgekomen. Elementary OS is een op Ubuntu gebaseerde Linux-distributie, die als doel heeft om met Pantheon een consistente en simpele desktopomgeving te bieden. Versie 8.0, ook bekend onder de naam Circe, is een grote update en uitgebreide informatie over de veranderingen daarin kan op deze pagina worden gevonden. In deze eerste update treffen we voornamelijk bugfixes aan en heeft het de laatste versie van de Ubuntu LTS Hardware Enablement Kernel aan boord, waardoor het beter in staat is de hardware in de computer te herkennen.

It’s been a little over 100 days since elementary OS 8 was released, and we’re proud to announce another round of updates, including a fresh new download. We’ve been hard at work this winter addressing issues that you reported and we’ve added a couple new creature comforts along the way. This bug fix release also includes the latest Ubuntu LTS Hardware Enablement Kernel, so it’s worth checking out if you downloaded OS 8.0 and it disagreed with your hardware.