AutoHotkey is een in Visual C++ ontwikkeld programma dat je in staat stelt om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met het toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. Sinds versie 1.1.35.00 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 1.1.36.02: Improved ComObjConnect to allow detecting disconnect via __Delete.

Fixed a performance issue with command args exceeding 4*1024*1024 chars.

Fixed FileCreateDir with network shares/UNC paths.

Fixed undefined behavior for File.Length/Read() with console buffers. Changes in version 1.1.36.01: Fixed undefined behaviour for Switch numeric comparisons.