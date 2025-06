Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben versie 1.45.113 uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release Notes 1.45.113 Added dialog for blocking cookie consent banners. (#26203)

Added additional language pairs to Brave Translate. (#24303)

Added NFT tab to Brave Wallet. (#25245)

Added expanded view of NFT in Brave Wallet. (#24887)

Added “Request a feature” button to the Brave Wallet page. (#22843)

Added the ability to edit network details for Solana and Filecoin under brave://settings/wallet/networks for Brave Wallet. (#24569)

Added dedicated review screen for ETH Swap transactions when using Brave Wallet. (#24860)

Added option to view asset details from token details page in Brave Wallet. (#23792)

Added support for province level targeting for select Canadian provinces when using Brave Ads. (#16682)

Added the ability to disable Brave Rewards via Admin policy. (#25151)

Added “Copy clean link” feature. (#23315)

Added ability to import from Google Chrome for developers. (#25335)

Added ability to import from Google Chrome Beta. (#14609)

Added the ability to edit items in sidebar. (#24964)

Added the ability to select a gradient background option for the New Tab Page. (#24889)

Added “Refresh on every new tab” toggle under the “Customize Dashboard” modal for the New Tab Page. (#24968)

[Security] Added additional password protection for Brave Wallet account removal. (#24711)

[Security] Added additional password protection for Brave Wallet backup seed. (#24534)

[Security] Added additional password protection for Brave Wallet show private key. (#24830)

[Security] Enhanced protection against Brave Wallet pollution attacks. (#24415)

[Security] Updated the Brave Wallet network selector to show the full network name. (#25114)

[Security] Updated Brave Wallet to show the full network name in tooltip for Buy/Send/Swap widget and panel. (#25107)

[Security] Updated the Brave Wallet transaction confirmation panel to show the full network name. (#25105)

[Security] Fixed misleading signing request message in Brave Wallet. (#24816)

Enabled swaps for Arbitrum network in Brave Wallet. (#24859)

Enabled theme support for Speedreader. (#25116)

Enabled sharing hub on URL bar. (#26019)

Improved loading of Brave Wallet tokens list on deposit and portfolio screens. (#24959)

Improved scrolling of portfolio page in Brave Wallet. (#25565)

Improved privacy by preventing private windows from inheriting permissions set in normal windows. (#24720)

Improved fingerprinting privacy by adding farbling protections for screen resolution and coordinates. (#23170)

Updated Brave Wallet to allow a DApp to open onboarding at most once per provider. (#25152)

Updated UI for Brave Wallet warning message to be more legible when using light theme. (#25339)

Updated description for “Method to resolve Unstoppable Domains” setting under brave://settings/extensions. (#24622)

Updated verified vs. unverified criteria for Brave Rewards creator channels. (#25085)

Updated Brave Rewards tipping banner to always use global default suggested values. (#24548)

Updated “Close window when closing last tab” setting under brave://settings/system to only work for normal windows. (#25340)

Updated import of extensions to include extension settings. (#8847)

Removed address resolution for “.888 TLD” from Unstoppable Domains. (#24922)

Removed known Squarespace newsletter tracking parameters from URLs. (#24988)

Removed known Blueshift email tracking parameters from URLs. (#25238)

Disabled “Add checked accounts” button until an account is explicitly selected to import in Brave Wallet. (#25617)

Fixed inability to add ETH POW as a custom network for Brave Wallet. (#25493)

Fixed ERC20 Approve transaction using the wrong network for fees with Brave Wallet. (#25255)

Fixed NFT not being displayed in Brave Wallet portfolio without page refresh. (#25578)

Fixed not being able to connect to Adobe using Brave Wallet. (#25039)

Fixed not being able to connect to bsc.cryptoz.cards using Brave Wallet. (#23571)

Fixed inability to unselect an account on Brave Wallet panel when connecting to a DApp. (#25101)

Fixed all networks incorrectly being displayed for Filecoin in Brave Wallet. (#24947)

Fixed incorrect settings being opened when “Connected Sites” is selected from Brave Wallet panel for Solana. (#24847)

Fixed missing “Bridge to Aurora” button locale string. (#25181)

Fixed incorrect casing of “Ledger” in Brave Wallet import authorization window. (#25616)

Fixed broken layout under brave://settings/wallet/networks. (#25210)

Fixed regression of expiration of JavaScript set cookie lifetime from 6 months to 7 days. (#15048)

Fixed incorrect display on shields when there are “99+” items blocked. (#23085)

Upgraded Chromium to 107.0.5304.62. (#26151) (Changelog for 107.0.5304.62)