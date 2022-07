Het HTCondor Team van de Universiteit van Wisconsin-Madison heeft nieuwe feature- en longtermsupportversies uitgebracht van zijn 'workload management system' HTCondor. De versienummers zijn beland bij 9.10.1 en 9.0.15. HTCondor richt zich op het beheer van rekenintensieve taken en kan deze over verschillende aangesloten nodes verdelen. De gebruiker stuurt zijn taak naar HTCondor, waarna dit het proces afhandelt op basis van ingestelde policies en de beschikbaarheid van aangesloten resources, om tot slot de resultaten naar de gebruiker terug te sturen. HTCondor kan bijvoorbeeld een dedicated Beowulf-cluster aansturen, maar ook gewone desktops die even niets te doen hebben. Tijdens SC16 hebben Google, Fermilab en het HTCondor Team een 160k-core cloud-based elastic compute cluster gedemonstreerd, en in 2020 heeft de National Science Foundation gekozen voor HTCondor als onderdeel van haar Partnership to Advance Throughput Computing. De beknopte aanpassingen van deze uitgaven zien er als volgt uit:

Version 9.10.1 - Feature Channel ActivationSetupDuration is now correct for jobs that checkpoint Version 9.10.0 - Feature Channel With collector administrator access, can manage all HTCondor pool daemons

SciTokens can now be used for authentication with ARC CE servers

Preliminary support for ARM and POWER RC on AlmaLinux 8

Prevent negative values when using huge files with a file transfer plugin Version 9.0.15 - Long Term Support Channel Report resources provisioned by the Slurm batch scheduler when available Version 9.0.14 - Long Term Support Channel SciToken mapping failures are now recorded in the daemon logs

Fix bug that stopped file transfers when output and error are the same

Ensure that the Python bindings version matches the installed HTCondor

$(OPSYSANDVER) now expand properly in job transforms

Fix bug where context managed Python htcondor.SecMan sessions would crash

Fix bug where remote CPU times would rarely be set to zero