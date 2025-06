HTCondor richt zich op het beheer van rekenintensieve taken en kan deze over verschillende aangesloten nodes verdelen. De gebruiker stuurt zijn taak naar HTCondor, waarna dit het proces afhandelt op basis van ingestelde policies en de beschikbaarheid van aangesloten resources, om tot slot de resultaten naar de gebruiker terug te sturen. HTCondor kan bijvoorbeeld een dedicated Beowulf-cluster aansturen, maar ook gewone desktops die even niets te doen hebben.



Tijdens SC16 hebben Google, Fermilab en het HTCondor Team een 160k-core cloud-based elastic compute cluster gedemonstreerd, en in 2020 heeft de National Science Foundation gekozen voor HTCondor als onderdeel van haar Partnership to Advance Throughput Computing. De 2024 European HTCondor Workshop wordt van 24 tot en met 28 september gehouden bij het Nikhef in Amsterdam. Tijdens dit evenement kan je in contact komen met collega's die met HTCondor werken en ook zal een deel van het ontwikkelteam aanwezig zijn.



Het HTCondor Team van de Universiteit van Wisconsin-Madison heeft eerder twee nieuwe versies uitgebracht. De versienummer zijn beland bij 23.9.6 en 23.0.14. De beknopte lijst van aanpassingen van deze uitgaven ziet er als volgt uit:

Version 23.9.6 Add config knob to not have cgroups count kernel memory for jobs on EL9

Remove support for numeric unit suffixes (k,M,G) in ClassAd expressions

In submit files, request_disk & request_memory still accept unit suffixes

Hide GPUs not allocated to the job on cgroup v2 systems such as EL9

DAGMan can now produce credentials when using direct submission

Singularity jobs have a contained home directory when file transfer is on

Avoid using IPv6 link local addresses when resolving hostname to IP addr

New ‘htcondor credential’ command to aid in debugging Version 23.0.14 Docker and Container jobs run on EPs that match AP’s CPU architecture

Fixed premature cleanup of credentials by the condor_credd

Fixed bug where a malformed SciToken could cause a condor_schedd crash

Fixed crash in condor_annex script

Fixed daemon crash after IDTOKEN request is approved by the collector