Microsoft heeft versie 102 van Edge uitgebracht. Deze op Chromium gebaseerde browser is beschikbaar voor Windows 7 en hoger, Linux en macOS. Ook zijn er versies voor Android en iOS. In versie 102, die verspreid over verscheidene dagen wordt uitgerold, treffen we weinig veranderingen aan. Er zijn enkele beveiligingsproblmen verholpen en diverse nieuwe group policies toegevoegd.

Version 102.0.1245.30 Stable channel security updates are listed here. New policies AllHttpAuthSchemesAllowedForOrigins - List of origins that allow all HTTP authentication

OutlookHubMenuEnabled - Allow users to access the Outlook menu

NetworkServiceSandboxEnabled - Enable the network service sandbox

UserAgentClientHintsGREASEUpdateEnabled - Control the User-Agent Client Hints GREASE Update feature