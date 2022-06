Versie 1.25.7.5604 van Media Server is verschenen. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerdergenoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: (Security) Certain critical server-management requests are now logged regardless of the configured log level (#13394)

(Security) Downgrading the server’s log level now requires a PMS restart (#13393)

(Security) Preroll video files now must have a recognized video file extension (#13397)

(Security) When possible, request logs now include the name of the device associated with the auth token (#13392) Fixes: (Collections) Manually ordered items in collections would not always retain their set position (#13350)

(EPG) Fix parsing XMLTV time including milliseconds (#13353)

(Linux) The server could exit unexpectedly when processing dates in the distant past with certain time zone configurations (#13371)

(Music) Improve matching accuracy of multi-disc albums (#13358)

(Network) The server could react excessively to minor internal network configuration changes, such as those produced by starting and stopping containers (#13351)