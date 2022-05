Versie 21.02.2 van OpenWrt is uitgekomen. OpenWrt is alternatieve opensourcefirmware voor een groot aantal verschillende routers en embedded devices. Door middel van het opkg-package management system is er de mogelijkheid om zelf te bepalen wat de router allemaal wel en niet kan. Ook op GoT zijn er diverse mensen actief mee bezig, zie daarvoor dit topic. Bijwerken van de versie kan gewoon met sysupgrade vanuit de webinterface. De belangrijkste verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht, zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Core components Update Linux kernel from 5.4.154 to 5.4.179

Update mac80211 from 5.10.68 to 5.10.85

Update wolfssl from 4.8.1 to 5.1.1 Known issues Some IPv6 packets are dropped when software flow offloading is used: FS#3373. As a workaround, do not activate software flow offloading, it is deactivate by default. Only the main changes are listed below. See changelog-21.02.2 for the full changelog.