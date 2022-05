Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 800 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor versie 1.0.70 ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.70: Fix Porteus Kiosk boot issue in latest Ventoy release. (#1446)

Add cmdline mode for VentoyVlnk.exe

Support latest Qubes 4.1.0 release.

Auto use grub2 mode for krd.iso.

Fix a few bugs for VentoyPlugson web.

Add a tip when save ventoy.json failed in VentoyPlugson.

Fix the bug when booting Windows 7 iso files in local disk.

Update help text.

Update languages.json