Versie 8.5.0 van PeaZip is verschenen. Dit archiveringsprogramma wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld, en downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux. Het programma wil zich van de concurrentie onderscheiden door zich te specialiseren in veiligheid. Het versleutelen van data is dan ook een van de voornaamste functies van het eigen pea-formaat. PeaZip kan 7z-, bz2-, gz-, paq/lpaq-, pea-, quad-, tar-, upx- en zip-bestanden creëren, en diverse bestandsformaten uitpakken, waaronder ace, arj, cab, deb, iso, lha, rar en rpm. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

PeaZip 8.5.0 release improves the packages for macOS platform, with macOS-style keyboard shortcuts, integration with macOS context menu, full support to "move to trash" deletion (both from file manager, and after compression / extraction operations), and support for Brotli, Zpaq, and Zstandard backends. macOS system integration is fully scriptable through Automator .workflow scripts, see sample service menus in (peazip)/res/share/batch folder.

File manager was improved, and now allows more alternative styles (large list and large details) on Linux.

It is now possible to optionally integrate PeaZip in Windows 11 mini-context menu from .reg scripts in (peazip)/res/share/batch folder. This release improves scripting, usage of layouts (files defining advanced inclusion and exclusion filters, and optionally input list), and updates compression settings.

Updated backends: 7z 21.07, Pea 1.06, and Zstd 1.5.2.