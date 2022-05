Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben kort geleden versie 1.35.100 uitgebracht en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

Release Notes V1.35.100: Added “wallet_requestPermissions” and “wallet_getPermissions” for compatibility with https://market.x.immutable.com and others. (#19274)

Added web3 “currentProvider” shim for compatibility with both https://snowtrace.io and https://staking.trava.finance/staking. (#20353)

Added “personal_ecRecover” signing for compatibility with https://loopring.io. (#19621)

Added “Add suggested tokens” panel into Brave Wallet. (#19819)

Added “Ethereum Site Permissions” UI into Brave Wallet. (#19954)

Added ability to modify current network under Brave Wallet. (#19917)

Added UI feedback when copying phrase from “Your recovery phrase” screen under Brave Wallet. (#19021)

Added the ability to set a wallet network as active under brave://settings/wallet/networks. (#19930)

Added tooltip showing exact date and time to transaction history under Brave Wallet. (#19789)

Added plus icon to “Select Network” dropdown which navigates to brave://settings/wallet/networks in a new tab. (#19763)

Added EIP-55 checksum address checks in the send widget. (#19532)

Added display of active transactions and token balances in the panel. (#19533)

Added support for “wallet_watchAsset” method to add suggested tokens. (#17878)

Added notification for Uphold verified users when Customer Due Diligence survey needs to be completed. (#20427)

Added first-party ephemeral storage with domain block functionality. (#19099)

[Security] Added .torrc file into Brave. (#17851)

[Security] Fixed “Allow scripts once” under shields not working in certain cases. #20744) & #20503)

Enabled EIP-1559 Type-2 transactions for Trezor keyring. (#20116)

Improved auto focusing on several input elements throughout Brave Wallet. (#19326)

Improved keyboard accessibility for Brave Wallet. (#20164)

Improved hardware wallet account naming. (#19507)

Implemented common password validation. (#19875)

Updated UI for “Verify recovery phrase” screen to better display 24 word recovery phrases. (#20125)

Updated wallet import flow. (#18534)

Updated rewards payout status messaging. (#18602)

Disabled viewing “Site Permissions” for Brave Wallet panel in certain cases. (#20094)

Disabled Happiness Tracking Survey (HaTS). (#19685)

Removed “navigator.connection”. (#20122)

Removed known user tracking parameters “igshid” from certain URLs. (#11580)

Removed the “Network”, “Address” and “Account Orb” from the “Add/Switch Network” panel under Brave Wallet. (#19692)

Removed price fetching for assets with a zero balance. (#20280)

Removed permission lifetime options from U2F permission dialog. (#19848)

Reduced BAT threshold before being able to verify Uphold two-way user wallet from 15 to 2 BAT. (#19911)

Reduced disclaimer row padding. (#19449)

Fixed token details not being auto-populated when adding custom asset under Brave Wallet. (#18704)

Fixed unable to sign messages on https://www.cryptokitties.co using Trezor. (#19504)

Fixed token name missing from “Allow Spend” panel under Brave Wallet. (#19556)

Fixed typed data signing issues with https://looksrare.org. (#20541)

Fixed input value not being reset when network is changed. (#19354)

Fixed broken icons for custom network base currency. (#19953)

Fixed redundant ordinal numbers in wallet recovery phrase. (#19813)

Fixed last connected account being selected when multiple accounts are provided for OpenSea. (#19750)

Upgraded Chromium to 98.0.4758.87. (#20814) (Changelog for 98.0.4758.87)