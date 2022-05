Media Player Classic is een kleine no-nonsense-mediaspeler met het uiterlijk van Windows Media Player 6.4. Nadat Gabest, de originele maker van MPC, de ontwikkeling staakte zijn verschillende projecten ontstaan op basis van de opensourcecode, waar Home Cinema en Black Edition de bekendste van zijn. MPC - BE kan overweg met de meestgebruikte mediaformaten, heeft ondersteuning voor hardwareacceleratie en is in meer dan 25 talen te gebruiken. Versie 1.6.1 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Removed MPC RealVideo Decoder and MPC RealAudio Decoder. MPCVideoDec Added the ability to select a graphics adapter for the D3D11 copy back decoder.

Fixed AV1 video decoding. Subtitles Removed "‎" code display for some subtitles.

Fixed drawing of an opaque frame. Player Added the ability to store the settings file in the user profile.

Added the ability to call the recent files menu, history windows and shader selection windows by pressing a key.

Miscellaneous fixes. MPCBEShellExt (explorer extension) Fixed operation of "Open files using" command. Updated translations German (by Klaus1189)

Portuguese (Brazil) (by Siegfried Janke)

Dutch and Chinese (Traditional) (by beter)

Turkish (by cmhrky)

Hungarian (by mickey)

Ukrainian (by arestarh1986)

Chinese (Simplified) (by wushantao)

Japanese Updated libraries: dav1d git-0.9.2-85-g633c63e;

ffmpeg git-n5.1-dev-188-gdcc9454ab9;

Little-CMS git-lcms2.13rc1-6-ge090fcf;

MediaInfo git-v21.09-72-ge481a58e7;