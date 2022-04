Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben versie 1.34.81 uitgebracht en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

Release Notes V1.34.81: Removed requests to https://ftx.com at startup without user opt-in. (#20501)

Fixed trailing zeros being incorrectly removed in certain cases. (#20402)

Fixed brave://settings/ipfs/keys loading blank page in certain cases. (#20341)

Upgraded Chromium to 97.0.4692.99. (#20553) (Changelog for 97.0.4692.99)