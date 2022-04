Versie 7.11.0 van Tribler is uitgekomen. Tribler is een opensource-p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Most important changes: Added permissionless Tags crowdsourcing system. Tribler users can now add tags to torrents. The tags will be shared with other users anonymously.

Tree-based file selection in the download details and "Start download" dialog

Channel previews are faster and more reliable

Asynchronous Core components startup should speed up boot on machines with slower drives

As usual, lots of bugfixes For developers:

Tribler Core was refactored into a set of asynchronously loaded components, making the Tribler codebase much easier to understand.