Python is een objectgeoriënteerde programmeertaal die kan worden gebruikt om eenvoudige tot complexe, platformonafhankelijke applicaties te ontwikkelen. Het is in de jaren negentig ontworpen door Guido van Rossum, die destijds in Amsterdam voor het CWI werkte. Guido was als BDFL betrokken bij de ontwikkeling van Python. Hij heeft daarnaast voor Dropbox gewerkt, ging daarna met pensioen en toen dat niet echt beviel, ging hij aan de slag bij Microsoft. In deze eerste update voor versie 3.10.0 treffen we ruim 330 verbeteringen aan.

I hope you like bug fixes, because we have a whole shipment of them! Python 3.10.1 is the first maintenance release of Python 3.10 as we have packed more than 330 commits of fixes and general improvements.