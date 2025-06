Python is een objectgeoriënteerde programmeertaal die kan worden gebruikt om eenvoudige tot complexe, platformonafhankelijke applicaties te ontwikkelen. Het is in de jaren negentig ontworpen door Guido van Rossum, die destijds in Amsterdam voor het CWI werkte. Guido was als BDFL betrokken bij de ontwikkeling van Python. Hij heeft daarnaast voor Dropbox gewerkt, ging daarna met pensioen en toen dat niet echt beviel, ging hij aan de slag bij Microsoft. Er zijn nu updates voor Python 3.8, 3.9, 3.10 en 3.11 verschenen, en ook de eerste release candidate van versie 3.12, die allemaal een verzameling van fouten en beveiligingsproblemen moeten verhelpen.

Python 3.11.5, 3.10.13, 3.9.18, and 3.8.18 is now available There’s security content in the releases, let’s dive right in. gh-108310: Fixed an issue where instances of ssl.SSLSocket were vulnerable to a bypass of the TLS handshake and included protections (like certificate verification) and treating sent unencrypted data as if it were post-handshake TLS encrypted data. Security issue reported as CVE-2023-40217 1. Upgrading is highly recommended to all users of affected versions.